광진구, 청년 자격시험 응시료 민간자격시험까지 확대



김경호(오른쪽 두 번째) 서울 광진구청장이 서울청년센터광진에서 청년들과 대화하고 있다. 광진구 제공

서울 광진구가 청년 어학·자격시험 응시료 지원사업을 확대 운영한다고 19일 밝혔다.응시료 지원사업은 청년들의 경제적 부담을 덜고 자기 계발의 기회를 제공하기 위해 지난해부터 시작됐다. 어학시험, 국가기술자격시험, 한국사능력검정시험에 모두 1억 5000여만원을 지원했다.이달부터는 지원 범위를 확대한다. 기존 시험에 더해 국가공인 민간자격시험 97종을 추가했다. 전문인력을 양성하기 위해 정부가 공식적으로 인정한 시험으로 전산세무회계, 데이터분석, 정보기술자격 등이 있다.예산도 늘렸다. 범위 확대에 따라 신청자가 증가할 것으로 판단해 1억 500만원의 추가경정예산 편성을 마쳤다.신청 대상은 광진구에 1개월 이상 주민등록을 두고 있는 19~39세 청년이다. 신청 기간은 매월 1~15일이며 개인별 최대 15만원까지 실비를 지급한다. 매월 25일 대상자를 선정해 개인 계좌로 입금한다. 국민기초생활수급자와 차상위 계층을 우선으로 지원한다.신청 방법은 지원신청서, 시험 응시확인서, 영수증, 통장사본 등 구비서류를 첨부해 이메일로 송부하거나 방문해 제출하면 된다.김경호 광진구청장은 “청년들의 행복한 미래를 위해 실질적인 도움이 되는 정책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.서유미 기자