“세계 최대 ‘K반도체 벨트’ 구축 가속”

김동연, 민생경제 현장 투어 대장정

첫 방문지 TOK 평택공장 착공식에



김동연 경기지사가 20일 TOK첨단재료 평택 포승공장 착공식에서 축사하고 있다.

경기도 제공

김동연 경기지사가 도내 구석구석을 찾아 도정 현안을 점검하고 도민들의 생생한 목소리를 듣는 민생경제 현장 투어 대장정을 시작했다.김 지사는 ‘달달(달려간 곳마다 달라진다)버스’ 첫 방문지로 20일 TOK첨단재료㈜ 평택 포승공장 착공식과 자동차 기업을 찾았다.TOK는 1010억원을 투자해 고순도 화학제품 및 포토레지스트 제조시설을 구축한다. 포토레지스트는 빛을 받아 반도체 회로를 그리는 데 사용되는 핵심 소재다. TOK첨단재료㈜는 TOK(도쿄오카공업)의 한국법인으로, TOK는 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 인텔 등에 납품하는 세계 시장점유율 1위 포토레지스트 생산기업이다.김 지사는 “TOK 공장 착공으로 일본 의존도가 높은 반도체 핵심 소재의 안정적인 생산 기반 확보와 세계 최대 규모의 ‘K반도체 벨트’ 구축에 가속도가 붙고, 공약인 재임 중 ‘100조+’ 투자유치에 한 걸음 더 다가섰다”고 밝혔다.포승 공장 착공식 후 김 지사는 평택항 마린센터에서 ‘한미 관세 협상 타결’ 이후 자동차 업계의 현실을 듣고 해결책을 논의했다. 김 지사는 평택을 시작으로 10월까지 도내 주요 민생 현장을 찾을 계획이다.﻿안승순 기자