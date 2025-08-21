은평 어르신 건강 모임 ‘삼삼오오·도란도란’

신체 활동ㆍ사회적 관계 증진 지원



서울 은평구의 건강 소모임 ‘삼삼오오·도란도란’에 참여한 지역 어르신들이 건강 도우미인 ‘장수 헬퍼’의 도움을 받아 신체 활동을 하고 있다.

은평구 제공

서울 은평구는 지역 어르신의 신체 활동과 사회적 관계 증진을 돕기 위해 다음달부터 11월까지 ‘삼삼오오·도란도란’ 건강 소모임을 운영한다고 20일 밝혔다.서울건강장수센터에서 운영하는 건강 소모임에 참여하는 지역 어르신은 건강 도우미인 ‘장수 헬퍼’와 함께 한 주에 두 번 다양한 신체 활동을 한다.참여 대상은 65세 이상 구민 중 고혈압과 당뇨 등이 있어 관리가 필요하거나 건강 습관 개선이 필요한 어르신이다. 장수 헬퍼는 다음달 1일부터 3일까지 진행되는 헬퍼 교육을 반드시 이수해야 한다.상반기에 진행된 건강 소모임에 참여한 한 어르신은 “교통사고 이후 외출이 두려워 지난 3년간 집에만 있었다”며 “하지만 장수 헬퍼의 도움으로 새로운 이웃도 만나고 대화도 나누면서 자신감이 많이 생겼다”고 말했다. 이어 “주변에서도 밝아진 얼굴을 보고 많이 놀랐다”며 “건강 소모임 참여는 큰 행운이었다”고 덧붙였다.구 관계자는 “22일까지 건강 소모임에 참여할 어르신과 장수 헬퍼를 모집하고 있다”며 “희망하는 구민은 구 보건소로 전화하면 된다. 많은 관심과 지원을 바란다”고 말했다.임태환 기자