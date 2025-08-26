청량리역 인근 용두동 신속통합기획 확정, 42층 주거단지 개발… 바뀌는 스카이라인

서울Pn

보행 친화적 열린 단지로 조성

서울시가 청량리역 인근 동대문구 용두동 39-361번지 일대를 42층 695세대 주거단지로 조성하는 신속통합기획을 확정했다고 25일 밝혔다.

교통 요충지의 주택 공급을 확대하고 청량리 일대 스카이라인을 바꾸는 계기가 될 전망이다. 청량리 재정비촉진지구와 전농·답십리 재정비촉진지구 등과 인접한 대상지는 노후 주택과 좁은 골목, 열악한 가로환경으로 개선이 시급했던 지역이다.

신통기획안은 보행친화적이고 주변과 소통하는 열린 단지를 조성하는 데 초점을 뒀다. 단지 내 공공보행통로를 확보해 인근 단지와 보행 흐름을 유지하면서 안전성과 편의를 높였다.

천호대로45길과 고산자로30길은 기존 1차선에서 3차선으로 폭을 넓힌다. 공공보행통로를 따라 주민통합커뮤니티, 어린이집 등 개방형 커뮤니티를 계획해 편의성을 높인다. 철도변 소음을 차단하는 특화 디자인도 적용했다.

시는 “용도지역 상향과 기준용적률 상향 등 맞춤형 도시계획을 적용해 사업성을 높였다”며 “후속 절차까지 전폭 지원해 사업 진행에 속도를 더하겠다”고 말했다. 지금까지 서울시 신통기획 대상지 205곳 가운데 129곳의 기획이 마무리됐다.


서유미 기자
2025-08-26 22면
