강남, 자전거·전동 킥보드 주차공간 확대



서울 강남구 테헤란로에 설치된 개인 이동장치 주차 공간.

강남구 제공

서울 강남구가 공유 전동 킥보드와 자전거 주차 공간을 대폭 확대했다. 길거리에 방치된 킥보드 문제를 단속이 아니라 인프라 확충으로 풀어 보겠다는 것이다.강남구는 지난해까지 81곳의 개인형 이동장치 전용 주차구역을 마련한 데 이어 올해에는 152곳을 추가 조성했다고 25일 밝혔다. 이로써 강남구의 개인형 이동장치·자전거 주차 공간은 233곳으로 늘었다. ﻿ 25개 자치구 중 가장 많다.주차 구역은 강남역, 삼성역, 코엑스 등 유동 인구가 많은 상업·관광 거점과 주요 지하철 출구, 대형 빌딩 주변 등에 집중 배치됐다. 노면 도색과 표지판 설치로 주차 위치를 한눈에 확인할 수 있다.﻿ 하드웨어 확충과 함께 안전문화 정착에도 힘쓰고 있다. 매년 ‘찾아가는 개인형 이동장치·자전거 안전교육’을 통해 지역 초중고생들에게 300시간 이상 교육을 제공한다.조성명 강남구청장은 “주차 인프라를 확충해 이용자들이 편리하게 주차할 수 있는 환경을 마련한 만큼 시민 여러분께서도 성숙한 이용 문화를 만들어 주시길 바란다”고 밝혔다.김동현 기자