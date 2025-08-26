서울 강서구, ‘장애인 평생교육 강사’ 양성한다

오는 28일부터 다음달 18일까지 10회 교육



서울 강서구에서 뇌성마비 장애인을 대상으로 한글 교실이 진행 중이다.

서울 강서구가 장애인 대상 평생교육의 전문성을 높이기 위해 ‘2025년 장애인 평생교육 강사 양성과정’을 운영한다고 26일 밝혔다.이번 교육 과정은 오는 28일부터 다음달 18일까지 총 10회 동안 진행된다. 주요 교육 내용은 장애 이해와 유형별 특성, 장애인을 위한 교육적 접근 방식, 강사의 역할과 전문성 강화 등이다. 한국장애인평생교육연구소가 현장에서 바로 강의할 수 있는 역량을 갖출 수 있도록 구성됐다.앞서 강서구가 지난달 온라인 신청을 진행한 결과 선착순 접수가 3일 만에 마감될 정도로 호응이 높은 강의다. 평생교육 강사나 사회복지 종사자 외에도 작가, 배우, 음악인 등 다양한 수강생 50명 중 수료자를 중심으로 장애인 평생교육 강사 인력을 구축할 계획이다. 지역 사회 전반 인식 개선도 기대된다.강서구 관계자는 “이번 과정을 통해 장애인 학습자에게 맞춤형 교육을 제공할 역량 있는 인력을 양성하고, 자격증 취득 이후에는 다양한 현장에서 활약할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.김주연 기자