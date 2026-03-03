은평구, 지자체 혁신평가 서울 자치구 중 유일 ‘9년 연속 우수기관’ 선정

서울Pn

AI 기반 전동보장구 안전 플랫폼 등 ‘혁신 표준’ 제시


김미경(가운데) 은평구청장이 행정안전부 주관 정부혁신평가 9년 연속 우수기관에 뽑힌 것을 기념해 구청 직원들과 단체 사진을 찍고 있다. 은평구 제공


서울 은평구는 행정안전부 주관 ‘2025년 지방자치단체 혁신평가’에서 최고 등급에 선정돼 서울 자치구 중 유일하게 ‘9년 연속 혁신평가 우수기관’이라는 기록을 달성했다고 3일 밝혔다.

지방자치단체 혁신평가는 전국 지방자치단체를 대상으로 기관 혁신역량, 혁신성과, 대표과제 등 3개 항목을 기준으로 이루어진다. 구는 전국 자치구 중 4위에 오르는 성과를 거뒀다.

구는 ▲대표 혁신과제 ▲주민 소통·참여 강화 ▲인공지능(AI)·디지털 기술 활용 서비스 향상 등 총 6개 지표에서 구정 혁신 성과를 인정받았다.

구 대표 혁신과제인 ‘AI-사물인터넷(IoT) 기반 전동보장구 이동안전 플랫폼 구축’은 국내 최초로 전동보장구 사고 시 119 시스템을 연계해 교통약자의 안전사고 골든타임을 확보했다는 점에서 높은 점수를 받았다.

국제청년포럼(IFWY)을 개최해 전 세계 청년들의 정책 제안을 받아들이고 ‘은평선언문’을 세계 사회개발 정상회의에 발표하는 등 혁신 의지와 노력의 우수성도 인정받았다.

주민 소통·참여 강화 노력도 빛을 발했다. 아파트 주민소통 간담회와 학부모 소통 간담회, 청년 공론장에서 발굴된 은둔 청년 지원 사업인 ‘청년 마음 건강 프로젝트 나와’, 선일초 주변 통학로 교통 환경 개선 과정의 학생 간담회 등은 주민 체감도가 높은 혁신 사례로 꼽혔다.

김미경 은평구청장은 “9년 연속 우수기관 선정 성과는 주민 친화적 현장 중심 소통이 자연스럽게 행정으로 연결된 결실”이라며 “주민들이 직접 체감할 수 있는 혁신을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.

송현주 기자
