서울 중구, ‘BTS 컴백’ 전방위 대응…“체류 관광 황성화”

보행 환경 정비 등…20~22일 ‘집중관리기간’



BTS 광화문광장 컴백공연

서울 종로구 세종문화회관 계단에 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 컴백을 알리는 홍보물이 설치되어 있다.

뉴스1



중구, BTS 광화문 컴백 대응 회의

김길성(가운데) 서울 중구청장이 지난달 25일 구청에서 열린 ‘BTS 광화문콘서트 중구 종합대응 회의’에서 말하고 있다.

중구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구가 오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 BTS 컴백 공연을 앞두고 안전 관리, 상권 질서 확립, 관광 활성화 등 전방위 대응에 나선다고 3일 밝혔다.최대 30만명의 인파가 몰릴 것으로 예상되는 만큼 우선 안전 관리에 총력을 기울인다. 이를 위해 중구는 공연 전후를 포함해 오는 20일부터 22일까지 3일간을 ‘집중관리기간’으로 정했다.행사장 인근뿐만 아니라 명동 일대까지 병목 예상 구간을 파악하고 보행 환경을 정비한다. 행사장 주변 불법 주정차 차량은 즉시 견인한다. 공연 1주일 전부터 공유자전거·전동킥보드 등 주정차 금지 구역을 지정한다.공연 당일에는 현장상황실을 운영하고 명동·세종대로 일대에 안전요원을 배치한다. 지능형 폐쇄회로(CC)TV로 인파 흐름을 실시간 분석하고 위험 시 즉시 분산 조치한다. 응급 상황에 대비한 현장진료소를 운영한다.상권 질서 확립에도 힘을 쏟는다. 명동·남대문 등을 중심으로 미스터리 쇼퍼가 가격 미표시·허위표시, 외국인 차별요금 등을 집중 점검한다. 명동 거리가게는 가격과 카드 결제 가능 여부, 위생 상태도 살핀다. 앞서 중구는 지난 1월부터 숙박업소 요금표 게시 여부 등을 현장 점검하고 온라인 여행사(OTA) 모니터링을 강화하고 있다.공연 3주 전부터 명동과 남대문시장 일대에서 불법 위조품 근절 캠페인을 집중적으로 진행한다. 바가지요금은 120 콜센터, 관광 불편은 1330번으로 신고 창구를 일원화해 신속 대응한다.공연 전후 도심 청결도 빈틈없이 챙긴다는 방침이다. 공연이 열릴 세종대로 사거리부터 서울시청 광장 구간에 살수차를 운영해 노면을 청소하고, 가로 쓰레기통을 점검한다. 공중·개방화장실 운영 시간을 연장한다.이번 공연이 중구 관광 활성화의 기회가 될 수 있도록 호텔과 관광안내소 등 80여곳에 남산케이블카 등 31곳을 이용할 수 있는 ‘중구 투어패스’와 지역 관광 안내서 ‘플레이그라운드 중구’를 소개하는 책자를 비치한다.명동 거리에선 소규모 공연과 뷰티 체험 행사가 펼쳐진다. 명동아트브리즈에서는 오는 14일부터 K-뷰티·라이프·푸드 등을 한 번에 경험할 수 있는 ‘K컬처 체험 패키지’를 운영한다. 명동스퀘어 초대형 전광판에는 중구의 매력을 알리는 영상을 송출하고, 중구 스마트 쉼터는 다음달 개최될 ‘이순신 축제’ 팝업 홍보관으로 운영한다. 명동 미디어 폴과 북창동 음식거리 미디어 월 등에는 전 세계 팬들을 환영하는 메시지를 띄운다.중구는 지난 25일 배형우 부구청장을 단장으로 하는 ‘중구관광개선추진단 태스크포스(TF)’ 회의를 열고 기관별 대응 방안을 논의했다. 이날 회의에는 남대문관광특구발전위원회, 동대문패션타운관광특구, 명동관광특구협의회, 명동스퀘어사무국, 중구상권발전소, 중구호텔업협회, 한국여행업협회, 한국관광공사, 남대문경찰서, 중부소방서 등 민·관 기관이 참여했다.김길성 구청장은 “빈틈없는 안전 관리와 질서 유지를 바탕으로, 공연 열기를 중구 관광 활성화로 이어가겠다”며 “안전하고 편리하게 다양한 매력을 즐길 수 있는 중구를 글로벌 팬들이 다시 찾고 싶은 도시로 만들겠다”고 밝혔다.김주연 기자