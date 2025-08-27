서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

성북구 전역, 외국인 토지거래계약 허가구역 지정

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“아이들 안전하게”…영등포구, 어린이 보호구역 9

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원, 주민 여가에 진심… 경춘선숲길 복합문화공간

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강남, 자전거·전동 킥보드 주차공간 확대

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 사회주택 전세 피해 7가구 구제… 7가구 선지급

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

해당 건물 SH공사가 매입해 운영

서울시가 사회주택 입주민 중 보증금을 돌려받지 못한 7가구에 총 3억 4400만원의 보증금을 선지급한다고 26일 밝혔다.

사회주택은 사회적기업이 중심이 돼 장애인과 청년 등에게 저렴한 임대료로 살 수 있는 주택을 공급하는 민관 협력 사업이다. 현재 서울시 내 사회주택은 총 105개 사업장에 1793호 규모다.

이번 보증금 미반환 사태는 장위동과 성산동에 있는 2개 사업장에서 발생했다. 시 관계자는 “퇴거를 원하는 피해 입주민에게 서울주택도시개발공사(SH공사)가 보증금을 먼저 지급하고, 사업자에게 구상권을 행사해 손실을 회수할 계획”이라고 설명했다.

앞서 시와 SH공사는 피해 입주민과의 상담을 통해 보증금 반환 희망 시기를 파악했다. 이르면 오는 10월부터 보증금 반환이 이뤄질 예정이다. 또한 보증금 미반환 등 입주민 피해가 발생한 사업장은 즉시 계약을 해지하고 해당 건물을 SH공사가 매입해 직접 운영에 나선다.

최진석 시 주택실장은 “입주민 보호를 최우선으로 이번 대책을 마련했다. 피해 확산을 막고 불안감을 조기에 해소할 수 있도록 신속히 조치하겠다”﻿고 말했다.


임태환 기자
2025-08-27 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr