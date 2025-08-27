박재용 경기도의원, 경기도 ‘달달버스’ 양주 민생현장 동행



박재용 의원(보건복지위원회)이 8월 26일 김동연 경기도지사의 ‘달달버스’ 2차 현장 투어 양주시 일정에 동행해 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



박재용 의원이 경기도 ‘달달버스’ 민생투어 두 번째 일정으로 양주를 찾은 김동연 경기도지사와 만나 감사 인사를 전하며 악수하고 있다. (사진=경기도의회)

박재용 경기도의회 보건복지위원회 위원(더불어민주당, 비례)은 26일 김동연 경기도지사의 ‘달달버스(달려가는 곳마다 달라집니다)’ 2차 현장 투어인 양주시 일정에 동행하였다.특히 경기도장애인종합지원센터 북부누림센터에서 열린 ‘장애인과 함께 꿈꾸는 기회’ 행사에서 양주시 관내 도담특수학교 학생·학부모와 함께 그림 그리기와 달달버스 체험에 참여하며, 장애인 복지에 진정성을 보여준 김동연 경기도지사에게 감사의 뜻을 전했다.이어서 양주시 옥정동에 위치한 호수도서관에서는 “경기동북부 주민과 함께 만드는 공공의료의 미래’를 주제로 양주시 유치현황과 연구용역 보고가 진행되었으며, 주민과의 대화와 의료부지 현장투어도 함께 이어졌다.박재용 의원은 이 자리에서 “경기도 달달버스 민생투어 두 번째 일정으로 양주시를 방문해 주셔서 감사하다”고 인사를 전하며, “양주시에 어렵게 유치된 경기도 혁신형 공공의료원이 차질 없이 설립될 수 있도록 예비타당성 조사 단축·면제를 포함한 제도적인 노력을 기울이겠다는 김동연 지사의 의견에 공감하며, 경기도의회 보건복지위원으로서 의료원 설립에 차질이 없도록 최선을 다하겠다” 라고 밝혔다.경기도는 현재 양주 옥정신도시에 300병상 이상 규모의 혁신형 공공의료원 설립을 추진 중이며, 소아·분만, 응급 등 필수의료와 돌봄을 통합하는 새로운 모델을 계획하고 있다.온라인뉴스팀