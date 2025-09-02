서울Pn

동대문구, 하반기 찾아가는 자전거 수리센터 운영

서울 동대문구는 자전거 이용 활성화와 교통복지 향상을 위해 9월부터 10월말까지 약 2개월간 ‘찾아가는 자전거 수리센터’를 운영한다고 2일 밝혔다.

구는 올해 상반기에 관내 주민센터 10곳 및 공동주택 1곳에서 찾아가는 자전거 수리센터를 운영해 주민들로부터 큰 호응을 얻었다. 이번 하반기에는 공동주택과 일부 주민센터를 직접 방문해 자전거 수리 서비스를 제공할 예정이다.

수리센터튼 자전거 수리 인력이 정해진 일정에 따라 해당 장소를 찾아가 운영하며, 구민 누구나 편리하게 이용할 수 있다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다. 기본 정비인 자전거 안전점검, 기름칠, 기어 세팅 등은 모두 무료로 제공되며, 타이어나 브레이크 등 부품 교체가 필요한 경우 부품비용만 실비로 부담하면 교체가 가능하다.

이필형 동대문구청장은 “앞으로도 탄소중립 실현을 위해 자전거 이용 구민의 편익 증진을 위한 다양한 사업을 추진하겠다”고 말했다.

한편 수리센터 이용은 전화 예약 없이 현장에서 선착순으로 접수하며 물량이 많을 경우 조기 마감될 수 있다.


안석 기자
