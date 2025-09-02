도봉구, 방학동 638번지 일대 신통기획 주택재개발사업 후보지 선정

서울Pn

도봉구 방학동 638번지 일대 위치도. 도봉구 제공


서울 도봉구는 방학동 638번지 일대가 신속통합기획 주택재개발 후보지로 선정됐다고 2일 밝혔다.

서울시는 지난 달 27일 ‘제4차 재개발 후보지 선정위원회’를 열고 방학동 638번지 일대를 후보지로 지정했다. 구는 이번 후보지 선정에 따라 방학동 지역의 획기적인 주거환경 개선이 이뤄질 수 있을 것으로 기대한다고 설명했다

방학동 638번지 일대는 약 3만 9270㎡ 규모로 남, 북쪽으로 각각 도당로와 시루봉로가 인접해있다. 서쪽으로는 관리계획 승인이 끝난 모아타운 대상지가, 동쪽으로는 지난 6월 선정된 다른 신속통합기획 후보지가 접해 있다..

앞서 이 일대 주민들은 2021년, 2022년에 신통 후보지 공모에 신청했으나 미선정됐다. 도봉산이 인접해있어 고층 개발이 힘들다는 이유에서다.

다만 지난해 6월 도봉산 주변 고도지구 높이완화 발표에 따라 올해 7월 공모에 재신청하고 이번에 후보지로 최종 선정됐다. 재신청 과정에서 주민 동의율은 53%를 기록했다.

오언석 도봉구청장은 “앞으로 방학동 638번지 일대는 주택재개발 정비계획 수립과 정비구역 지정 용역에 착수할 예정이다”며 “구는 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 행정적 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
