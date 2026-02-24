서울Pn

민간과 손잡고 425억 ‘중랑동행 창업펀드’… 지역경제 성장의 든든한 마중물

기술 기업 유치 등 산업 기반 강화
창업·벤처 생태계의 선순환 기대


류경기(왼쪽) 서울 중랑구청장이 지난해 3월 지역 중소기업 지원을 위한 ‘특별신용보증 융자지원 협약식’에서 서명하고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 총 425억원 규모의 ‘중랑동행 창업펀드’를 앞세워 지역 경제 체질 개선에 속도를 내고 있다고 23일 밝혔다.

구는 단순 재정 지원을 넘어 성장 잠재력이 높은 기술기업을 유치하고 산업 기반을 강화하는 데 초점을 맞추고 있다. 펀드는 구 출자금 10억원에 민간 자본이 결합한 구조로, 기술 기반 창업·벤처기업의 성장을 돕기 위해 조성됐다. 이는 단순 보조금이 아닌 투자 방식으로 기업 성장을 견인하는 것이 특징이다. 구는 중랑에 터전을 둔 유망 기업은 물론 외부의 우수 기업까지 적극 유치해 산업 기반을 강화한다는 계획이다.

이미 첫 성과를 거뒀다. 구는 지난해 10월 방송통신 장비 개발 기업 이노피아테크를 발굴해 20억원 규모의 투자를 진행했다. 이노피아테크 부설연구소도 중랑구로 이전하게 되면서 연구개발 인프라 확충과 양질의 일자리 창출도 기대된다. 이는 단순 지원을 넘어 지역과 연계된 투자가 실질적 성과로 이어진 사례다.

구는 앞으로도 기술력과 성장성을 갖춘 강소기업을 지속 발굴해 이전과 정착을 유도하고, ‘투자·일자리·지역경제’로 이어지는 선순환 구조를 구축할 계획이다. 아울러 지역 기업과 소상공인 대상으로 지난해에만 245억원 규모의 특별신용보증 융자도 지원했다. 담보력이 부족한 이들의 경영 안정성을 뒷받침하기 위해서다.

류경기 구청장은 “앞으로도 유망 기업을 적극 발굴하고, 창업·벤처 생태계를 키워 지역경제에 활력을 더해 나가겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
2026-02-24 20면
