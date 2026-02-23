서준오 서울시의원, 노원구 상계동 희망촌 정비 ‘본격 착수’

2025년 서울시 추경으로 확보한 5000만원 예산으로 작년 12월 용역 착수

서 의원, 정비계획 가이드라인 수립으로 본격적인 희망촌 정비 돌입



서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)이 지난해 서울시 추가경정예산을 통해 확보한 ‘상계동 희망촌 정비계획 가이드라인 수립’ 용역비 5000만원을 바탕으로 희망촌 정비사업이 본격적으로 시작됐다.상계4-1구역, 이른바 ‘희망촌’은 상계동 산161-12·13 일대 약 2만 7000㎡ 규모의 주거환경개선지구로, 1998년 주거환경개선계획이 수립된 이후 장기간 사업이 정체돼 왔다. 그 사이 건물은 노후화되고 기반시설은 열악해지면서 주민 안전과 주거환경 개선의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.특히 2021년 상계3구역이 공공재개발 후보지로 선정되고 2024년 공공재개발구역으로 지정·고시되는 과정에서도 희망촌은 사업 대상에서 제외되며 상대적 박탈감이 커졌다. 이에 서 의원은 서울시의회 주택공간위원회 부위원장으로 활동하며 서울시가 직접 나서 희망촌 정비 방향을 설정해야 한다고 지속적으로 촉구해 왔다.그 결과 2025년 제1회 서울시 추가경정예산에 ‘희망촌 정비계획 가이드라인 수립’ 용역비 5000만원이 반영됐고, 이후 서울시에서 노원구로 예산이 재배정되면서 노원구 주도로 용역을 추진하게 됐다.이번 용역은 올해 5월경 준공될 예정으로 희망촌 정비의 기본 방향과 실행 전략을 마련하는 출발점이 된다. 서 의원이 오승록 노원구청장과 지역구 국회의원인 김성환 의원(노원구을)과 함께 여러 차례 논의하며 추진해 온 희망촌 정비사업이 이제는 공식적인 행정 절차에 따라 계획 수립 단계에 돌입한 것이다.서 의원은 “희망촌은 제가 나고 자란 삶의 터전이자 여전히 많은 주민이 열악한 환경 속에서 생활하고 있는 곳”이라며 “서울시 예산을 확보하고 서울시와 노원구 간 협의를 이끌어낸 끝에 드디어 용역이 시작된 것은 희망촌 정비가 가시화됐다는 의미”라고 밝혔다.이어 “이번 용역에서는 희망촌 용도지역 종상향(자연녹지지역→제2종일반주거지역)을 통해 상계3구역과 통합 개발하는 방안까지 함께 검토하게 된다”며 “통합 개발 시 단독 개발 대비 비례율이 증가해 부족했던 사업성이 대폭 확보되는 만큼 이번 가이드라인 수립은 단순한 연구 용역이 아니라 실질적인 정비계획 수립으로 이어지는 교두보가 될 것”이라고 강조했다.또한 그는 “희망촌은 민간 주도로 해결하기 어려운 구조적 한계가 있는 지역이기에 서울시의 정책적 결단과 공공의 역할이 반드시 필요하다”며 “이번 용역을 통해 사업 추진의 명확한 로드맵을 마련하고 2026년 본격적인 정비계획 수립으로 이어질 수 있도록 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.끝으로 서 의원은 “백사마을을 정상화 궤도에 올려놓은 경험을 바탕으로 이제는 희망촌을 변화의 길로 이끌겠다”며 “노원구에서 가장 오래되고 어려운 사업을 하나씩 해결해 나가며 주민이 체감하는 도시 변화를 만들어가겠다”고 전했다.온라인뉴스부