유정희 서울시의원, 지역 축구회 시축식 참석… “생활체육 기반 확충에 행정적 결단 필요”

유 의원, 축구전용구장 예산 15억원 확보·파크골프 및 장애인체육 지원 확대 성과 강조



행사에 참석한 유정희 의원

서울시의회 유정희 의원(관악구4, 문화체육관광위원회)은 송학축구회, 행운축구회, 건우FC축구회, 신우축구회 시축식에 참석해 회원들을 격려하고 축하의 뜻을 전했다.유 의원은 행사 현장에서 동호인들과 직접 소통하며 지역 생활체육 현장의 의견을 청취했다. 그는 “지역 곳곳에서 이어지는 생활체육 활동이 공동체를 지탱하는 힘”이라며 “현장의 요구가 반영될 수 있도록 지속적으로 살피겠다”고 밝혔다.유 의원은 문화체육관광위원회 의정활동을 통해 축구전용구장 조성을 위한 예산 15억원을 확보했다. 이는 지역 축구 동호인들의 숙원 해소를 위한 기반 마련으로, 보다 안정적인 체육 환경 조성에 기여할 것으로 기대된다.또한 파크골프장 활성화를 위한 토론회를 개최해 서울시 차원의 지원 확대 필요성을 제기했으며, 장애인체육 진흥을 위해 매년 관련 예산을 확보해 왔다. 세대와 계층을 아우르는 체육 복지 확대를 위한 지속적인 노력의 일환이다.유 의원은 “초고령사회 진입에 따라 건강한 삶을 위한 생활체육의 중요성이 더욱 커지고 있다”며 “생활체육 동호인들의 수요에 비해 체육기반시설은 여전히 부족한 상황”이라고 설명했다.이어 “새로 조성할 수 있는 시설은 과감히 추진하고, 기존 시설은 효율적으로 활용할 수 있도록 행정적 결단이 중요하다”며 “지역 주민 누구나 가까운 곳에서 운동하고 교류할 수 있는 환경이 필요하다”고 강조했다.끝으로 “생활체육은 주민의 건강과 직결되는 핵심 정책 과제”라며 “현장의 목소리를 반영해 새로운 길을 모색하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스부