이순희 강북구청장, ‘내 삶에 힘이 되는 강북’ 출판기념회 개최

“국민들 강북구 이해하는 데 도움이 되길”



이순희(앞줄 왼쪽 다섯번째) 강북구청장이 지난 21일 열린 ‘내 삶에 힘이 되는 강북’ 출판기념회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 본인 제공



이순희 강북구청장이 지난 21일 열린 출판기념회에서 책을 소개하고 있다. 본인 제공

이순희 강북구청장의 두 번째 저서 ‘내 삶에 힘이 되는 강북’ 출판기념회가 21일 성황리에 마무리됐다.서울 강북구 강북문화예술회관 강북소나무홀에서 오후 2시에 열린 기념회는 기온이 영상 18도 가까이 오른 봄날씨에 참석자 1000여명으로 행사 시작 전부터 인산인해를 이뤘다. 행사는 홀에 모인 참석자들과 저자와의 기념 촬영으로 막을 열었다.이 구청장은 이날 행사 시작 전 서울신문에 “3년 6개월 동안 했던 일들을 주민들에게 소상히 전달할 수 있는 기회는 기념회가 아니면 어렵겠다 싶어 출판을 결심했다”며 “(구청장의) 하루·일주일·한 달·1년 일과를 기록해 강북구를 이해하는 데 도움될 것”이라고 밝혔다.기념회 현장에는 박홍근·서영교·박주민·전현희·김영배·문정복·오기형·천준호·한민수 더불어민주당 의원, 정원오 성동구청장, 김미경 은평구청장, 류경기 중랑구청장, 이승로 성북구청장, 오언석 도봉구청장 등이 직접 참석해 축사 등으로 자리를 빛냈다.기념회에서는 우원식 국회의장과 김성환 기후에너지환경부 장관을 비롯해 황희 더불어민주당 의원, 강득구·이수진·복기왕·황명선·권향엽 더불어민주당 의원 등 주요 인사들의 영상 메시지도 이어졌다.‘내 삶에 힘이 되는 강북’은 저자가 임기 중 추진해 온 구의 대표 정책인 ‘빌라관리사무소’ 등 여러 정책의 추진 배경과 과정 등을 정리한 책이다. 초선 구청장으로 3년 8개월에 달하는 시간 동안 현장에서 보고 듣고 부딪히며 걸어온 시간을 한 권의 책에 담았다. 앞쪽에는 성장 과정과 정치인이 되기까지의 여정도 기록했다.그는 이날 행사에서 “이 책이 강북구에 소중한 자료로 남았으면 좋겠다는 생각이 있다”며 “국민들이 강북구를 이해하는 데 도움이 되었으면 좋겠다는 간절한 바람을 담았다”고 밝혔다.송현주 기자