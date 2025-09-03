성동 ‘경력보유여성 지원’ 누적 취·창업 100명 돌파

서울Pn

상반기 서울 성동구 ‘경력인정 프로그램’에 참여 중인 주민들.
성동구 제공


서울 성동구는 육아, 간병 등 돌봄 경험을 경력으로 인정하는 ‘경력보유여성 지원사업’을 통한 누적 취·창업자가 100명을 돌파했다고 2일 밝혔다.

성동구는 경력보유여성의 취업 지원 과정인 ‘경력인정 위커리어(WE CAREER)’ 프로그램과 실질적인 사회활동 역량을 강화하는 ‘경력보유여성 취·창업교육’을 통해 지난 2021년부터 5년간 총 325명의 경력보유여성을 지원했다. 그 결과 이 중 100명이 취업 또는 창업에 성공하는 성과를 거뒀다.

경력인정 위커리어는 참여자들이 돌봄의 경험을 자신의 경력으로 해석하고, 포트폴리오를 구성하며, 실무 코칭과 직무 체험까지 모두 해볼 수 있도록 연계한 종합 취업 지원 과정이다. 프로그램을 수료한 참여자에게는 ‘돌봄 경력인정서’가 발급되며 최대 2년의 돌봄 시간을 경력으로 인정한다. 또한 코딩 강사, 데이터라벨링 전문인력, 웹디자인 크리에이터 등 실질적인 ‘취·창업교육’도 지원했다.

정원오 성동구청장은 “앞으로도 돌봄의 시간 동안 체득한 ﻿가치와 역량을 사회 속에서 발현할 수 있도록 기회와 권리가 보장되는 사회를 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.


유규상 기자
2025-09-03 22면
