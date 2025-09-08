서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 위례선 트램, 한달간 예비주행 시험

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

높이 15m 미끄럼틀 타고 ‘슝~’…동작구 신청사

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

경력단절 여성 세무회계 교육하는 양천

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

생활체육 선도하는 ‘건강도시 금천’…수육런부터 파

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“양성평등 문화 확산 기여” 강북, 유공자 19명에 표창

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

이순희(오른쪽 세 번째) 서울 강북구청장이 지난 2일 구청 대강당에서 열린 ‘2025 양성평등 주간 기념 행사’에서 수상자들과 기념촬영을 하고 있다.
강북구 제공


서울 강북구는 지난 2일 양성평등 문화 확산과 여성 사회 참여 확대에 기여한 유공자 19명에게 표창을 수여했다고 7일 밝혔다.

이날 구청 대강당에서 열린 ‘2025 양성평등 주간 기념 행사’에서 이순희 강북구청장은 모두가 존중받는 성평등 사회를 만드는 데 이바지한 구민에게 표창장을 전달했다.

이 구청장은 “이분들이 있기에 모두가 행복한 강북을 만들 수 있는 것”이라며 수상자를 격려했다. 행사에는 구립 시니어 합창단을 비롯해 지역 예술인들이 축하 공연에 나서 행사의 의미를 더했다. 참석자 모두가 함께한 퍼포먼스도 펼쳐졌다.

행사 이후 구청 광장에선 성평등 문화 확산 관련 부대 행사가 이어졌다. 이 구청장은 여선친화도시 구민참여단과 지역 내 여성단체 및 관계기관 등이 운영하는 홍보·체험 부스를 둘러보며 주민과 소통하고 양성평등 문화 확산의 뜻을 함께했다.

이 구청장은 “우리 구가 지난해 여성친화도시로 지정된 만큼 이번 행사가 더욱 뜻깊게 다가온다”며 “정치와 경제, 사회와 문화 전반에서 양성평등을 실현하고 서로 존중하는 사회로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.


임태환 기자
2025-09-08 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 준공업지역 용적률 최대 400%로… 재건축·재

삼환도봉아파트 343% 첫 적용 최고 42층 993가구… 333가구↑ 분담금 평균 1억 7000만원 줄어

청렴 1등급 광진구, 9월은 ‘청렴 페스타’ 운영

권익위 2년 연속 종합청렴도 1등급 달성 쾌거

외국인 ‘문화적 다양성’ 껴안는 구로

‘상호문화 역량강화 교육’ 진행 통장·자치위원 등 200명 참석 강연자에 예이츠 서울대 교수 장인홍 구청장 “존중·포용 중요”

송파구, ‘가뭄 피해’ 강릉에 생수 2만병 긴급 지

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr