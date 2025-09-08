“양성평등 문화 확산 기여” 강북, 유공자 19명에 표창



이순희(오른쪽 세 번째) 서울 강북구청장이 지난 2일 구청 대강당에서 열린 ‘2025 양성평등 주간 기념 행사’에서 수상자들과 기념촬영을 하고 있다.

강북구 제공

서울 강북구는 지난 2일 양성평등 문화 확산과 여성 사회 참여 확대에 기여한 유공자 19명에게 표창을 수여했다고 7일 밝혔다.이날 구청 대강당에서 열린 ‘2025 양성평등 주간 기념 행사’에서 이순희 강북구청장은 모두가 존중받는 성평등 사회를 만드는 데 이바지한 구민에게 표창장을 전달했다.이 구청장은 “이분들이 있기에 모두가 행복한 강북을 만들 수 있는 것”이라며 수상자를 격려했다. 행사에는 구립 시니어 합창단을 비롯해 지역 예술인들이 축하 공연에 나서 행사의 의미를 더했다. 참석자 모두가 함께한 퍼포먼스도 펼쳐졌다.행사 이후 구청 광장에선 성평등 문화 확산 관련 부대 행사가 이어졌다. 이 구청장은 여선친화도시 구민참여단과 지역 내 여성단체 및 관계기관 등이 운영하는 홍보·체험 부스를 둘러보며 주민과 소통하고 양성평등 문화 확산의 뜻을 함께했다.이 구청장은 “우리 구가 지난해 여성친화도시로 지정된 만큼 이번 행사가 더욱 뜻깊게 다가온다”며 “정치와 경제, 사회와 문화 전반에서 양성평등을 실현하고 서로 존중하는 사회로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.임태환 기자