서울시, AI·바이오 스타트업에 2500억 투자…

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

높이 15m 미끄럼틀 타고 ‘슝~’…동작구 신청사

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

어르신 반려동물 의료비 지원하는 양천

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

금천, 공공용지 진출입 시설 무단점용 방지

담양군, 심뇌혈관질환 예방 위한 ‘레드서클 캠페인’ 전개

‘자기 혈관 숫자’ 알고 심뇌혈관질환 미리 예방
보건(지)소에서, 혈압·혈당·콜레스테롤 무료 검사


  •
전남 담양군이 주민들을 대상으로 혈당·혈압·콜레스테롤 무료 검사를 실시하고 있다.(담양군 제공)


전남 담양군은 심뇌혈관질환 예방관리주간을 맞아 9월 한 달 동안, ‘자기혈관 숫자 알기’ 레드서클 캠페인을 추진한다고 8일 밝혔다.

‘자기 혈관 숫자 알기’는 혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 확인하고 관리해 건강한 혈관, 즉 ‘레드서클(Red Circle)’을 지키자는 취지로 담양군이 2013년부터 진행하고 있는 캠페인이다.

건강한 혈관을 위한 정상 수치는 혈압 120/80mmHg 미만, 공복혈당 100mg/dL 미만, 콜레스테롤 200mg/dL 미만이다. 군은 “이 수치를 알고 관리하는 것이 심뇌혈관질환 예방의 첫걸음”이라며 캠페인 기간 대대적인 홍보활동에 나선다.

또한 보건(지)소 내소자 대상 혈압·혈당·콜레스테롤 무료 검사, 경로당 중심으로 이동 건강증진실 운영을 통해 주민들의 조기 발견과 관리에 힘쓸 예정이다.

군 관계자는 “심뇌혈관질환은 발병 후 뚜렷한 증상이 없어 자각하기 어렵다”며 “정기적으로 수치를 확인하고 생활습관을 관리하는 것이 무엇보다 중요한 만큼, 이번 캠페인을 통해 자기 혈관 숫자를 점검하고 조기 관리에 나서길 바란다”고 말했다.


임형주 기자
Leaders Today

종로 광화문스퀘어 불 밝혔다

시민과 함께 ‘오프닝 세리머니’ 세계적 디지털광고 공간 변신

중랑옹달샘 샘지기, 폭염 속 이웃 지켰다

자원봉사자들에게 감사장 수여 38일 동안 야외 생수 쉼터 운영 “샘지기 덕에 주민들 갈증 해결”

광진구, 구민 목소리 가까이 듣는 ‘찾아가는 광진발

9월 15일 오후 7시, 동부여성발전센터 대강당에서 한강변 주거개발, 생활 기반 시설 확충 등

노견과 들개까지 보금자리 찾는 ‘서대문 내품애센터’

이성헌 구청장 “아무나 할 수 없는 동물 사랑을 실천해 주셨다”

