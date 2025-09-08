담양군, 심뇌혈관질환 예방 위한 ‘레드서클 캠페인’ 전개

‘자기 혈관 숫자’ 알고 심뇌혈관질환 미리 예방

보건(지)소에서, 혈압·혈당·콜레스테롤 무료 검사



전남 담양군이 주민들을 대상으로 혈당·혈압·콜레스테롤 무료 검사를 실시하고 있다.(담양군 제공)

전남 담양군은 심뇌혈관질환 예방관리주간을 맞아 9월 한 달 동안, ‘자기혈관 숫자 알기’ 레드서클 캠페인을 추진한다고 8일 밝혔다.‘자기 혈관 숫자 알기’는 혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 확인하고 관리해 건강한 혈관, 즉 ‘레드서클(Red Circle)’을 지키자는 취지로 담양군이 2013년부터 진행하고 있는 캠페인이다.건강한 혈관을 위한 정상 수치는 혈압 120/80mmHg 미만, 공복혈당 100mg/dL 미만, 콜레스테롤 200mg/dL 미만이다. 군은 “이 수치를 알고 관리하는 것이 심뇌혈관질환 예방의 첫걸음”이라며 캠페인 기간 대대적인 홍보활동에 나선다.또한 보건(지)소 내소자 대상 혈압·혈당·콜레스테롤 무료 검사, 경로당 중심으로 이동 건강증진실 운영을 통해 주민들의 조기 발견과 관리에 힘쓸 예정이다.군 관계자는 “심뇌혈관질환은 발병 후 뚜렷한 증상이 없어 자각하기 어렵다”며 “정기적으로 수치를 확인하고 생활습관을 관리하는 것이 무엇보다 중요한 만큼, 이번 캠페인을 통해 자기 혈관 숫자를 점검하고 조기 관리에 나서길 바란다”고 말했다.임형주 기자