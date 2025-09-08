한원찬 경기도의원, 경기도신용보증재단 수원광교지점 개점식 참석...수원지역 소상공인 지원 강화 약속

서울Pn

9월 5일 경기신용보증재단 수원광교지점 개점식에서 한원찬 의원(경제노동위원회)을 비롯한 내빈들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 경제노동위원회 소속 한원찬 의원(국민의힘, 수원6)은 5일 경기신용보증재단 수원광교지점 개점식에 참석하여 수원시 소상공인과 중소기업 지원에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.

한 의원은 축사를 통해, “오늘 개점한 수원광교지점은 단순히 지점을 하나 더 여는 것이 아니라, 수원 지역 소상공인들의 어려움을 함께 나누고 해결하겠다는 강력한 의지의 표명“이라고 강조했다. 그는 ”특히 영통구와 장안구 등 광교 인근 지역의 금융 수요를 충족시켜 보다 신속하고 편리한 금융 서비스를 제공함으로써 지역 경제 회복에 큰 도움이 될 것“이라고 기대감을 나타냈다.


한원찬 의원이 경기신용보증재단 수원광교지점 개점식에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)


한원찬 의원은 이번 지점 개점을 통해 수원시 소상공인과 중소기업이 자금난을 극복하고, 나아가 지역 경제 회복과 일자리 창출에 기여할 것으로 기대했다. 그는 “저 역시 수원 지역의 소상공인과 중소기업이 더 나은 금융 서비스와 정책적 지원을 받을 수 있도록 의정 활동에 최선을 다하겠다”고 약속하며, 실질적인 지원을 위한 노력을 지속할 것임을 분명히 했다.


