목포 상공회의소 정현택 회장···목포 시민의 상 수상자로 선정

경제 부문, 정현택 목포상공회의소 회장 선정

현안 해결·경제 성장 기반 확충 기여 공로 인정



8일 목포시가 ‘2025 목포 시민의 상’ 수상자를 선정하는 심사 위원회를 열고 있다. (목포시 제공)

2025년 목포시 시민의 상 수상자로 정현택 목포상공회의소 회장이 선정됐다.시는 지난 8월 5일부터 9월 1일까지 시민의 상 수상 후보자를 공개 모집하고, 9월 8일 시민의 상 심사위원회를 개최한 결과 정현택 회장을 수상자로 최종 확정했다고 9일 밝혔다.시에 따르면 정 회장은 30여 년간 상공회의소 활동에 헌신해왔으며, 2024년 제25대 회장에 취임한 이후 국립목포대 의과대학 유치 활동, 삽진항 국가어항 지정, 목포신항 인근 산업단지 조성, 대양산단 전력망 확충 등 지역 현안을 주도적으로 이끌며 성장 기반을 마련했다.또한 지자체와 유관기관, 상의 간 협력 체계를 강화하고 주요 기관장 간담회를 통해 기업 애로사항을 청취하며, 제도 개선을 건의하는 등 지역 기업 경쟁력 제고에도 앞장선 것으로 평가 받고 있다.아울러 전남사회복지공동모금회, 목포복지재단, 장학재단 등 다양한 기관에 꾸준히 기부하며 교육·복지 분야 발전을 지원하고, 목포시 축제추진위원장으로서 시민 참여형 축제를 이끌어 관광 활성화와 공동체 화합을 이끈 공로를 인정받았다.시상식은 오는 10월 1일 열리는 제63회 목포시민의 날 기념식에서 개최될 예정이다.임형주 기자