박석 서울시의원, 서울건축문화제 개막식 참석

“K-건축 세계화, 서울시의회가 든든히 뒷받침할 것”


  •
지난 9일 종로구 가회동 ‘푸투라 서울’에서 열린 ‘제17회 서울건축문화제’ 개막식에 참석해 축사하는 박석 의원


서울시의회 박석 의원(국민의힘, 도봉3)은 지난 9일 종로구 가회동 ‘푸투라 서울’에서 열린 ‘제17회 서울건축문화제’ 개막식에 참석해 축사를 전했다.

이날 개막식에는 오세훈 시장을 비롯해 국형걸 총감독, 대한건축사협회, 서울시건축사회 등 7개 주요 건축단체 관계자, 올해의 건축상 수상자 등 100여 명이 함께 했다.

박 의원은 축사에서 “서울건축문화제가 17년의 역사를 쌓으며 시민과 건축을 잇고, K-건축의 위상을 세계에 알리는 소중한 장으로 자리잡았다”라며 “올해 행사도 시민들에게는 건축을 즐기는 기쁨을, 건축가들에게는 창의적 영감을 주는 뜻깊은 행사가 되길 바란다”고 말했다.

이어 건축상 수상자들에게 축하를 전하며 “최근 시민들의 건축에 대한 관심이 높아진 것은 건축가 여러분의 창의적 역량과 열정 덕분”이라고 덧붙였다.

또한 박 의원은 “서울시의회는 건축가들의 노력이 빛을 발할 수 있도록 제도적 기반을 다지고, 관련 조례와 정책을 세심히 살피겠다”며 “서울의 건축문화가 세계적 수준으로 도약하고 서울의 도시 품격을 높이는 데 힘을 모으겠다”고 강조했다.

한편, 개막식에서는 ‘제43회 서울시 건축상’ 시상식이 함께 진행됐으며, ‘제17회 서울건축문화제’는 오는 21일까지 13일간 북촌문화센터 등지에서 다채로운 전시 및 시민참여 프로그램으로 시민들을 맞이할 예정이다.

온라인뉴스팀
