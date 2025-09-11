“기지촌 여성의 삶과 역사를 기록합니다”…경기여성재단, 민간 기록물 수집·기증 캠페인

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도와 경기도여성가족재단은 ‘기지촌 여성 인권 기록 아카이브 구축사업’의 하나로, ‘기지촌 여성 민간 기록물 수집 및 기증 캠페인’을 9월 15일부터 10월 31일까지 추진한다고 11일 밝혔다.아카이브 구축은 ‘경기도 기지촌 여성 피해자 보호 지원 및 기념사업 등에 관한 조례’에 근거한 것으로, 도내 기지촌 여성들의 삶과 역사를 조사·기록하고 공공 기록물로 보존하는 사업이다.수집 자료는 ▲사진·영상 등 시청각 자료 ▲편지·장부 등 문서류 ▲기지촌 여성과 지역주민의 일상·생애가 담긴 생활사 자료 ▲생활용품·기념품 등 박물류이다. 전자파일과 실물 자료 모두 기증할 수 있으며, 실물 자료는 디지털 전환 과정을 거친 뒤 원본은 기증자에게 반환하고, 전자파일은 파일 제출만으로도 기증이 가능하다.기증된 자료는 향후 경기도 공공 기록 플랫폼 ‘경기도메모리’에 등록돼 전시·교육·연구 등 다양한 사업에 활용될 예정이다.김혜순 경기도여성가족재단 대표이사는 “기지촌 여성의 역사는 단지 과거사가 아니라 국가 책임과 인권 회복의 관점에서 반드시 기록되어야 할 소중한 역사”라며 “기억의 조각들이 모여 모두의 기억으로 남기를 바란다”라고 말했다.안승순 기자