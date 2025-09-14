반가운 단비, 해갈은 아직… ‘희망 고문’ 끝나지 않은 강릉

서울Pn

100㎜ 안팎 비 왔지만 가뭄은 여전

식수원 저수율 15%로 53일 만에 ↑
17일 강우 예보… 시민 기대감 커져
운반급수 재개·제한급수 시간 통일

14일 강릉지역에 내린 100㎜ 안팎의 비로 생활용수의 87%를 담당하는 오봉저수지 수위가 소폭 올라 물이 차오른 모습이다. 이날 낮 12시 현재 저수율은 15.8%로, 전날보다 2.8%포인트 상승했다.
강릉 연합뉴스


극심한 가뭄을 겪는 강원 강릉에 ‘반가운 단비’가 내렸다. 그러나 해갈에는 부족한 양이서 제한급수와 운반급수는 지속된다.

강원지방기상청은 지난 12일 낮 12시부터 13일 오후 8시까지 강릉에 최고 131.5㎜(연곡면)의 비가 내렸다고 14일 밝혔다. 특히 식수원인 오봉저수지 일대에도 80~90㎜의 ‘비다운 비’가 내렸다. 오봉저수지 인근 강수량은 닭목재 90.0㎜, 도마 84.5㎜, 왕산 82.0㎜를 기록했다. 강릉에 하루 동안 30㎜가 넘는 비가 내린 것은 지난 7월 15일(39.7㎜) 이후 60일 만이다. 시민들은 모처럼 내린 단비에 “이제야 좀 살 것 같다”며 반색했다. 이재명 대통령도 자신의 페이스북에 “강릉 시민들에게 조금이나마 위안이 되길 바란다”는 글을 남겼다. 시민들은 오는 17일 또 한차례 예보된 비 소식에도 기대를 걸고 있다.

오봉저수지 저수율은 오름세로 돌아섰다. 역대 최저인 11.5%까지 떨어졌던 저수율은 13일 13.0%, 이날 낮 12시 현재 15.8%로 올랐다. 저수율 반등은 지난 7월 21일 저수율 36.3%에서 7월 22일 36.6%로 상승한 뒤 53일 만이다. 비가 저수지로 유입되는 시간이 걸리는 점을 고려하면 저수율은 더 늘어날 가능성이 있다.

저수율이 다소 회복됐지만 평년치 71.7%에 비하면 5분의1 수준이어서 해갈까지는 갈 길이 멀다. 강릉시는 전날 일시 중단했던 운반급수를 재개해 3만 7000여t을 오봉저수지와 홍제정수장에 공급했다. 아파트를 대상으로 한 제한급수 방식은 오전 6~9시, 오후 6~9시 일일 2회, 총 6시간으로 통일했다. 아파트별로 급수 방식, 시간이 달라 겪는 혼란을 줄이려는 조치다. 강릉시 관계자는 “시민 불편을 최소화할 수 있도록 지속해 의견을 듣고 개선해 나가겠다”고 말했다.


강릉 김정호 기자
2025-09-15 21면
