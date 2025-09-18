서울Pn

금천, 상습정체 G밸리 교통체계 개선

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

문화예술인·주민 소통하는 강동 ‘문전성시’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

사회적경제, 일상에 스며드는 강남

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

자연·예술 어우러진 문화정원 축제…도심 속 구로G

통계청 발표 '2020 고령자 통계' 분석

부산대 밀양캠퍼스 5개 학과 폐지… 밀양시 반발

내년 학제 개편안 뒤늦게 알려져
“밀양대 통합해 발전 이끈다더니
의견 수렴 없어… 지역 소멸 가속화”

부산대가 경남 밀양캠퍼스 내 5개 학과를 폐지하는 학제 개편안을 내놓자 밀양시가 지역 소멸 가속화를 우려하며 반발하고 있다. 17일 밀양시에 따르면 부산대의 내년 학제 개편안에는 밀양캠퍼스 내 5개(나노과학기술대학 3개·생명자원과학대학 2개) 학과 폐지 계획이 담겼다. 부산대는 대신 부산캠퍼스 첨단융합학부와 양산캠퍼스 응용생명융합학부를 신설할 방침이다.

밀양캠퍼스 5개 학과 재학생은 대학원생을 포함해 2700여명이다. 학과 폐지에 따른 신입생 감소 규모는 140여명이 될 전망이다. 시는 밀양캠퍼스 신입생이 지속적으로 줄면 지역사회에 큰 타격이 있으리라 본다. 특히 시는 부산대가 지역사회 의견 수렴 절차 없이 학제 개편을 단행한 데 대해 강한 유감을 표하고 있다. 학과 폐지 소식은 지난달 중순 뒤늦게 알게 됐는데 이것도 부산대를 통해서가 아니었다.

밀양 내 대학은 부산대 밀양캠퍼스가 유일하다. 학생 수 6600여명에 달했던 밀양대가 있었지만 2006년 부산대에 통합되면서 5000명 이상 줄었다. 통합 당시 시민들은 불합리하고 강제적이라며 반대했지만 동시에 특성화 캠퍼스를 통해 밀양 발전을 이끌겠다는 부산대 약속에 기대를 걸며 불이익을 감수했다.

반발은 거세지고 있다. ﻿시는 교육·인재 양성, 연구·산학협력, 캠퍼스·지역사회 연계 등 분야에서 밀양캠퍼스 활성화 방안 마련을 부산대에 요구하고 있다. 부산대는 ﻿밀양캠퍼스 발전 비전을 조속히 마련하겠다고 밝혔다. ﻿


밀양 이창언 기자
2025-09-18 18면
