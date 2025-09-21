서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

“여의도~뚝섬 서울 야경 즐기며 ‘낭만 퇴근’ 꿈

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 캠퍼스타운 대학 13곳 선정…2030년까

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

우이신설 연장선 실시설계 착수… 서울 동북권 교통

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 10억 투입해 ‘어린이 통학로 안전사업’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

인터넷 과의존 예방… 장애인 보조견 규정[주목! 이 조례]

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
서울 도봉구의회는 다양한 생활 밀착형 조례를 통해 구민의 삶과 직결되는 현안에 적극적으로 대응하는 등 구민 중심의 의정을 실현해 왔다.

21일 도봉구의회에 따르면 의회는 이달에 ‘도봉구 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 예방 및 관리 조례안’을 입법 예고했다. 이 조례는 청소년들이 인터넷과 스마트폰에 과도하게 의존하면서 발생할 수 있는 학습능력 저하, 정서 불안, 대인관계 위축 등 사회적 문제를 예방하기 위해 필요한 사항을 규정한다.

이 조례에 따라 도봉구는 청소년들이 균형 잡힌 디지털 사용 습관을 형성하도록 든든한 제도적 기반을 마련해야 한다. 주요 내용은 ▲청소년의 인터넷·스마트폰 과의존 예방 및 관리에 관한 구청장의 책무 규정 ▲예방 교육 및 맞춤형 예방·관리 프로그램 추진 ▲전문기관과의 협력체계 구축 등이다.

또 장애인의 이동권 보장과 사회적 차별 해소를 위해 이달에 ‘도봉구 장애인 보조견 출입 보장 지원에 관한 조례안’을 입법 예고했다. 이 조례는 일부 시설에서 장애인 보조견의 출입이 거부되는 사례가 발생하면서, 이를 개선하고 보조견 사용자의 권익을 보장하고자 마련됐다. 조례의 주요 내용은 구청장의 보조견 출입 보장 관련 책무 규정 ▲장애인 보조견에 인식개선 홍보 및 교육에 대한 지원사업 ▲기관 등에 대한 지원 ▲협력체계 구축 등이다.

2023년 10월 제정된 ‘도봉구 예비군 훈련장 차량 운행 지원에 관한 조례안’에 따라 같은 해 11월부터 지난 8월까지 4093명에 달하는 예비군이 교통 지원을 받기도 했다.


유규상 기자
2025-09-22 39면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“작은 제안이 모여 행복한 도시로”… 변화 만드는

안암동 찾은 이승로 구청장

‘중랑실내놀이터’ 3만명 웃음꽃 피었다

올해 누적 이용자 3만 8122명 4곳 운영… 연내 7곳으로 확대

강서, 2025 한국문화가치 ‘대상’ 받았다

‘허준축제’ 행사 등 호평 받아

中 시장서 활로 찾는 강남… ‘무역사절단’ 출격

베이징·상하이서 중기 수출 지원

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr