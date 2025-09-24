‘100만 인파’ 27일 서울불꽃축제 여의동로 전면 통제

안전 인력 13%↑… 합동본부 운영

여의나루역 무정차·한강버스 휴항

마포대교 남단~여의동로 교통 통제

서울시가 오는 27일 여의도 한강공원에서 100만명이 모이는 ‘서울세계불꽃축제 2025’ 안전 확보를 위해 행사 당일 오후 여의동로를 전면 통제한다.서울시는 “전년 대비 안전 인력을 13% 늘리고, 경찰·소방·자치구·한화그룹 등 관계기관과 합동으로 종합안전본부를 운영한다”고 23일 밝혔다.시에 따르면 마포대교 남단부터 63빌딩 앞까지 여의동로는 오는 27일 오후 2시부터 10시까지 전면 통제된다. 이에 따라 262번·360번 등 19개 버스 노선은 우회한다. 파크원 타워부터 여의동 주민센터 구간, 올림픽대로에서 63빌딩 진입 구간 등도 탄력적으로 통제된다. 원효대교에서는 용산 방향 1개 차선이 오는 26일 낮과 행사 당일 오전 9시부터 통제된다.노들섬 정류소 등 한강대교 승하차도 제한된다. 같은 날 오후 4시부터 9시까지 150번·151번 등 15개 버스 노선은 무정차 통과하고 택시도 승하차할 수 없다.한강버스도 운항하지 않는다. 여의도 선착장이나 망원선착장 옥상도 출입이 통제된다.지하철 5호선 여의나루역도 혼잡 시 무정차 통과하고 출입구를 폐쇄한다. 대신 5·9호선 여의도역이나 5호선 마포역, 9호선·신림선 샛강역 등을 이용하면 된다.신속하고 안전한 귀가를 위해 오후 8시부터 10시까지 여의도환승센터·여의도역·여의나루역을 경유하는 160번 등 26개 버스 노선을 집중 배차한다. 지하철 5호선과 9호선도 각각 18회, 62회 증차한다.김태희 시 문화본부장은 “행사 중 안전 수칙을 따르고 귀가할 때도 안전요원의 안내에 따라 질서를 지키길 바란다”고 당부했다.김주연 기자