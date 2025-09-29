“구민과 항상 소통…든든한 동반자로”

서울Pn

최경보 중랑구의회 의장


  •
최경보 서울 중랑구의회 의장


3선 의원으로서 제9대 후반기 의장을 맡은 최경보 서울 중랑구의회 의장은 초선 의원들의 열띤 의정활동을 지원하면서도, 재선·정당 간의 조화에도 힘쓰고 있다.

최 의장은 28일 서울신문과의 인터뷰에서 “의회가 젊어지면서, 더욱 유의미한 최선을 다할 수 있었다”고 말했다. 그러면서 최 의장은 “최근 통과된 결혼지원, 군 장병 상해보험 등 생활밀접 조례는 초선 의원 주도로 만들어진 것”이라고 설명했다.

이런 결과는 중랑구의회의 전통인 상호 존중 문화 덕분이라고 했다. 최 의장은 “다선 의원은 초선의 일에 적극 협조하며, 첫 임기인 분들도 언제든 고민을 이야기한다”며 “이러한 어울림 덕에 어려운 현안도 잘 해결해 온 것”이라고 말했다. 중랑구의회 17명 중 초선은 11명이다.

구민과 항상 호흡하겠다는 점도 강조했다. 최 의장은 “구민과의 소통이 의정 활동의 출발점”이라며 “본회의 및 상임위 과정 생중계 이후 구민들의 질의도 적극 답변하고 있다”고 했다.

이어 “앞으로도 구민과 함께 고민하고, 직접 현장을 확인하며, 실질적인 변화를 만들어 가는 의회가 되겠다”며 “언제나 구민과 가까운 든든한 동반자가 될 것”이라고도 했다.

현안으로는 ‘신내차량기지 이전 및 주변지역 개발’을 꼽았다. 최 의장은 “차량기지 이전을 전제로, 이 일대를 자족형 복합도시이자 친환경 중심지로 조성해야 한다”며 “역세권 연계, 일자리 마련 등 긍정적 결과를 위해서 이해관계자인 다른 자치단체와 지속적으로 협의하고 소통해나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
2025-09-29 36면
