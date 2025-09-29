주말 잊은 김보라 안성시장, ‘시민 속으로, 현장 속으로!’



김보라 안성시장이 27일 도농공동체 시범아파트 조성사업 홍익 아우름 한마당에 참석해 시민들과 기념 촬영을 하고 있다. (안성시 제공)



27일 김보라 안성시장이 제18회 안성맞춤포도축제 현장을 점검하고 있다. (안성시 제공)

김보라 안성시장은 지난 27일과 28일 주말 동안 지역 축제와 체육행사, 시민 모임 등 관내 주요 행사를 찾아 시민 중심 행정과 현장 소통을 이어갔다.김 시장은 27일 오전 10시, 종합운동장 실내체육관에서 열린 북한이탈주민 체육대회에 참석해 “안성에 새로운 터전을 잡고 살아가는 북한이탈주민분들은 지역의 소중한 이웃이자 가족”이라며“지역민으로 자부심을 느끼도록 적극적인 지원을 이어가겠다”라고 약속했다.이어 서운면에서 열린 제18회 안성맞춤포도축제에 참석해 지역 농가에서 재배한 포도를 살펴보고, 각종 공연과 체험 프로그램을 시민과 즐겼다.오후에는 스타필드 안성에서 열린 미디어센터 동아리 라디오 공개방송에 특별 DJ로 참여해 시민들에게 남사당 바우덕이 축제에 관한 퀴즈를 내고 바우덕이의 역사와 오는 10월 9일부터 열리는 바우덕이 축제를 소개했다.안성3동행정복지센터로 자리를 옮긴 김 시장은 안성천살리기 시민모임 창립 30주년 기념식에 참석해 환경 보전에 앞장선 단체의 노고를 격려하며 감사를 전했다.홍익아파트 마을 축제로 발길을 옮긴 김 시장은 어린이들이 꾸민 연극 공연, 주민들이 직접 운영하는 전시, 체험 부스를 함께 했고, 일죽면에서 열린 제15회 청미한마당축제를 방문해 청명한 가을하늘 아래 펼쳐진 흥겨운 공연을 시민들과 함께했다.토요일 마지막 일정으로는 아양동에서 진행된 TV 음악프로그램 녹화 현장을 찾아 시민들과 소통하고 다양한 무대를 감상하며 하루를 마무리했다.28일 오전에는 삼죽축구장에서 열린 제20회 자율방범연합대 한마음체육대회에 참석해 이웃 주민과 지역 치안을 향한 헌신과 노력에 감사를 표했다.김보라 시장은“시민분들과 함께하는 시간은 언제나 즐겁고, 현장에서 시민들의 다양한 목소리를 듣는 것은 안성 발전의 원동력이 된다”며 “앞으로도 지역 현장에서 시민과 동행하며 지속 가능한 안성을 향해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자