금천·市교육청, 지역 역량 키우는 협력 모델

자치구 최초 ‘교육협력특구’ 협약



유성훈(왼쪽) 서울 금천구청장과 정근식 서울시교육감이 지난 27일 금천구청 썬큰광장 무대에서 열린 ‘교육협력특구 협약식’에서 기념촬영을 하고 있다.

금천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 금천구는 최근 서울시교육청과 ‘교육협력특구’ 협약을 맺었다고 28일 밝혔다. 이번 협약은 서울 25개 자치구 중 처음으로 시교육청과 체결한 것으로, 지역 교육 협력의 새로운 모델이라는 점에서 의미가 크다.양 기관은 협약을 바탕으로 지역 특성에 맞는 학교 교육을 적극 지원할 계획이다. 특히 구 교육 정책의 핵심인 ‘체험 중심의 미래 역량 강화 교육’을 반영해 학생 맞춤형 성장 지원에 집중한다.협약식은 지난 27일 구청 썬큰광장에서 열렸다. 행사에는 지역 주민과 학생, 시교육청 관계자들이 참여해 의미를 더했다. 이 자리에서 유성훈 금천구청장과 정근식 서울시교육감은 무대에 설치된 전자 패드에 공동 서명해 협약을 공식화했다. 구는 이번 협약을 계기로 교육청·학교·지역 사회와의 협력을 넓히고, 학생 개개인의 성장을 돕는 ‘금천형 교육협력 모델’을 구축하겠다는 방침이다.유 구청장은 “교육협력특구 협약은 금천 교육의 미래를 함께 만들어가는 소중한 약속”이라며 “우리 아이들이 지역 사회와 함께 성장하고 미래 역량을 키워나갈 수 있도록, 시교육청과 힘을 모아 더욱더 내실 있는 교육협력 모델을 만들겠다”고 다짐했다.김주연 기자