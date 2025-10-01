강동 천호자전거거리 라이딩챌린지에 4300여명 참가

서울Pn

서울 강동구 암사초록길에서 ‘천호자전거거리 가을바람 라이딩 챌린지’에 참가한 라이더들이 인증사진을 찍고 있다. 강동구 제공


서울 강동구는 지난달 18~27일 열흘간 열린 ‘2025 천호자전거거리 가을바람 라이딩 챌린지’가 많은 구민과 라이더들의 참여 속에 마무리됐다고 1일 밝혔다. 천호자전거거리 상권협의회가 주최하고 서울시와 강동구가 후원하는 ‘천호자전거거리 라이딩 챌린지’는 지난해 가을과 올해 봄에 이어 이번이 세번째다.

이번 행사에는 총 4300여명이 참여한 것으로 집계됐다.

우선 메인 코스인 약 41㎞ 라이딩 코스는 앞서 접수 시작 5시간 만에 마감됐으며, 행사에는 2247명이 참가했다. 라이더들은 천호자전거거리~암사초록길~구리한강시민공원~당정뜰 구간을 완주했다. 참가자 전원에게는 기념 메달과 기념품이 증정됐다. 또 암사초록길 인증을 완료한 437명에게는 올해 12월까지 동반 1인과 함께 서울 암사동 유적을 무료 관람할 수 있는 혜택도 주어졌다.

가볍게 즐길 수 있는 1.5㎞ 거리의 나들이 코스에는 가족, 연인, 친구 단위 등의 방문객 2123명이 참여했다. 자전거가 없거나 짧은 거리를 선호하는 일반인, 가족 단위 방문객을 위한 나들이코스는 개인 자전거가 없어도 도보나 서울 공공 자전거 ‘따릉이’를 이용해 참여할 수 있다.

이수희 강동구청장은 “이번 ‘가을바람 라이딩 챌린지’는 많은 라이더와 구민이 함께 어울리며 천호자전거거리의 가치를 다시 한번 확인한 자리였다”며 “앞으로도 한강 자전거 네트워크 조성 등을 통해 자전거 문화를 확산해 나갈 예정이므로 내년에도 많은 기대와 참여를 바란다”고 말했다.


안석 기자
