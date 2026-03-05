이병숙 경기도의원, 의정정책추진단 활동 통해 교통·청년·교육 아우르는 전방위 민생 해결사 행보 눈길



경기도의회 경제노동위원회 이병숙 의원(더불어민주당, 수원12)이 제11대 후반기 의정정책추진단 위원으로 활동하며 지역 현안과 도정 전반을 아우르는 전방위적인 민생 해결사 역할을 수행해 주목받고 있다. 이 의원은 3월 4일 열린 ‘제11대 경기도의회 후반기 의정정책백서 제작 용역 착수보고회’에 참석해 백서의 올바른 제작 방향을 제시했다. 이 의원은 단순 성과 나열을 지양하고, 누구나 이해하는 ‘일상의 언어’로 치열한 문제 해결의 궤적을 담아낼 것을 주문했다.이 의원의 ‘일상 중심’ 정책 철학은 그동안의 의정정책추진단 활동 전반에 고스란히 담겨 있다. 작년 12월 수원컨벤션센터에서 열린 정담회에서는 만성적인 교통난과 환경 문제 해결에 앞장섰다. 이 의원은 개통이 지연되고 있는 망포역~서울역 광역버스 노선의 조속한 운행을 촉구하고, 아이파크시티 등 신규 입주 지역의 대중교통 공백을 메우기 위한 마을버스 노선 조정을 강하게 요구했다. 또한, 수원 자원회수시설(소각장) 이전 문제에 대해서는 행정 편의주의적 답변을 질타하며, 도민 불신을 막기 위한 투명하고 구체적인 이전 로드맵 공개를 주문했다.도정 주요 현안에 대해서도 날카로운 지적과 대안 제시를 이어왔다. 작년 7월 열린 정담회에서는 고립·은둔 청년 문제에 대해 “단편적 대응을 넘어선 정확한 원인 분석과 사전 예방”을 강조했으며, 청년공간의 실효성 강화를 촉구했다. AI 및 이민사회 정책과 관련해서는 “기술보다 사람이 먼저”라며 전문 강사 인력 양성과 인간 소외 예방을 역설했다. 아울러 외국인 주민 지원사업 종사자들의 열악한 처우 개선과 근무환경 정비도 시급한 과제로 꼽았다.교육 분야에서도 학생과 교권을 모두 지키기 위한 현실적인 대안을 내놓았다. 2025년 6월 교육분야 정담회에 참석한 이 의원은 과밀학급 해소를 위한 학군 조정 등 종합계획 마련을 당부했다. 이어 교권 보호를 위해 교육활동 침해 우려 상황에 대처할 수 있는 경험을 갖춘 교원의 합리적 배치를 주문했다. 장학사 등 교육전문직원 채용의 절차적 공정성 확보와 전면 시행 중인 고교학점제의 부작용 및 학생 학습 부담 최소화 방안 모색도 함께 강조했다.이병숙 의원은 “실효성 없는 정책은 행정 낭비에 불과하며, 모든 해답은 현장에 있다”고 밝혔다. 이 의원은 “앞으로도 도민의 평범한 일상이 특별하고 단단한 정치가 될 수 있도록, 현장의 목소리를 경기도의 구체적인 정책으로 치환하는 든든한 가교 역할을 묵묵히 수행하는 의정활동을 하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀