“작년 일자리 창출 목표 17% 초과 달성… 일자리가 복지 되는 구로 만들 것”

10년째 ‘지자체 일자리 대상’ 수상

기업·주민 수요 조사 시스템 호평

여성 참여형 ‘일자리 협의체’ 구성



장인홍 구로구청장이 지난달 온수동 온수어르신복지관에서 열린 ‘노인 일자리 및 사회활동 지원사업 발대식’에서 인사말을 하고 있다.

구로구 제공

서울 구로구는 지난해 고용노동부가 주관하는 ‘전국 지방자치단체 일자리대상’에서 우수상을 받으며 10년 연속 수상이라는 기록을 세웠다.장인홍 구로구청장은 4일 “구로구는 구민의 취업 기회 확대를 위해 취·창업 거점 조성과 공공부문 일자리 사업을 추진하고 있다”며 “일자리가 곧 복지인 만큼 양질의 일자리를 만들기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.구로구는 지난해 목표치를 뛰어넘는1만 6531개의 일자리를 만들어 일자리 목표 공시제 부문에서 우수상을 받았다. 특히 기업, 주민, 학생 대상 수요 조사를 바탕으로 한 구로형 특화 일자리 프로그램이 높은 평가를 받았다.구는 노동부와 서울시 공모사업을 통해 65억원의 일자리 예산도 확보했다. 또 청년 취업률 제고를 위한 ‘청년 이룸’ 일자리 카페를 적극적으로 운영하고 중장년일드림센터를 통해 중장년 취업을 지원했다. G밸리 의료·정보통신(IT) 분야 인력 양성 사업 등 맞춤형 취업 프로그램도 취업률을 높이는데 도움이 됐다.지난해에는 일자리 목표 공시제 기준 1만 6846개를 창출해 목표를 116.9% 달성했다. 고용률은 71.4%로 서울 자치구 중 2위를 기록했다. 여성 고용률은 66.1%로 역대 최고치였다.올해 목표는 고용보험 피보험자 등 지표 변동을 반영해 이달 말 수립될 예정이다. 상반기에는 여성의 경제, 사회 참여 확대를 늘리기 위한 ‘여성 일자리 협의체’를 구성한다. 동행일자리 등 공공일자리 분야에서는 전년 대비 8.1% 늘어난 5780명을 운영할 계획이다.서유미 기자