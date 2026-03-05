서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, 소상공인 ‘다시서기 프로젝트’ 상시 모집

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 중구, ‘BTS 컴백’ 전방위 대응…“체류

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성북구 청년 스마트창업센터 문 연다…청년 창업 거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

은평구, 지자체 혁신평가 서울 자치구 중 유일 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“작년 일자리 창출 목표 17% 초과 달성… 일자리가 복지 되는 구로 만들 것”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

10년째 ‘지자체 일자리 대상’ 수상
기업·주민 수요 조사 시스템 호평
여성 참여형 ‘일자리 협의체’ 구성


  •
장인홍 구로구청장이 지난달 온수동 온수어르신복지관에서 열린 ‘노인 일자리 및 사회활동 지원사업 발대식’에서 인사말을 하고 있다.
구로구 제공


서울 구로구는 지난해 고용노동부가 주관하는 ‘전국 지방자치단체 일자리대상’에서 우수상을 받으며 10년 연속 수상이라는 기록을 세웠다.

장인홍 구로구청장은 4일 “구로구는 구민의 취업 기회 확대를 위해 취·창업 거점 조성과 공공부문 일자리 사업을 추진하고 있다”며 “일자리가 곧 복지인 만큼 양질의 일자리를 만들기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.

구로구는 지난해 목표치를 뛰어넘는1만 6531개의 일자리를 만들어 일자리 목표 공시제 부문에서 우수상을 받았다. 특히 기업, 주민, 학생 대상 수요 조사를 바탕으로 한 구로형 특화 일자리 프로그램이 높은 평가를 받았다.

구는 노동부와 서울시 공모사업을 통해 65억원의 일자리 예산도 확보했다. 또 청년 취업률 제고를 위한 ‘청년 이룸’ 일자리 카페를 적극적으로 운영하고 중장년일드림센터를 통해 중장년 취업을 지원했다. G밸리 의료·정보통신(IT) 분야 인력 양성 사업 등 맞춤형 취업 프로그램도 취업률을 높이는데 도움이 됐다.

지난해에는 일자리 목표 공시제 기준 1만 6846개를 창출해 목표를 116.9% 달성했다. 고용률은 71.4%로 서울 자치구 중 2위를 기록했다. 여성 고용률은 66.1%로 역대 최고치였다.

올해 목표는 고용보험 피보험자 등 지표 변동을 반영해 이달 말 수립될 예정이다. 상반기에는 여성의 경제, 사회 참여 확대를 늘리기 위한 ‘여성 일자리 협의체’를 구성한다. 동행일자리 등 공공일자리 분야에서는 전년 대비 8.1% 늘어난 5780명을 운영할 계획이다.

서유미 기자
2026-03-05 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정원오 성동구청장 마지막 결재는 ‘구민 안전’

12년 구정 여정 마무리

강서구, 중소기업·소상공인 위한 275억원 ‘희망금

업체당 최대 5000만원 대출 우리·하나·신한은행, 새마을금고 등 공동출연

북아현·충현동 잇는 ‘과선교’… 서대문 12년 염원

경의선에 단절됐던 같은 생활권 착공 3년 만에 차량·보행자 통행 금화터널 위 도로 개설도 마무리 이성헌 구청장 “마을·마음의 소통”

종로구, 민관협력으로 재난 대응 골든타임 잡는다

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr