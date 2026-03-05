서대문구, 24시간 정신응급 공공병상 가동

정신 응급상황에 선제 대응…전용 병상 확보



이성헌 서울 서대문구청장이 지난 4일 서대문구청에서 정신응급 공공병상 운영 업무협약식을 열고 기념촬영을 하고 있다.

서대문구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서대문구가 지난 4일 서대문경찰서, 서대문소방서, 마인드웰병원과 ‘정신응급 공공병상 운영 및 현장 대응 협력 체계’ 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.서대문구 관계자는 “정신과적 위기 상황 발생 시 입원 병상 부족 현상을 해소하고 구민을 위한 즉각적인 의료 체계를 가동한다”고 설명했다.구는 마인드웰병원 내에 구민을 위한 ‘전용 공공병상’을 선제적으로 확보했다. 즉각 대응이 가능한 환경을 구축한 것이다. 이번 협약의 핵심은 정신과적 위기 상황에 신속 대응하기 위한 유기적 ‘원팀 시스템’이다.협약에 따라 서대문구는 전용 공공병상 운영 예산 지원 및 사업 총괄 관리, 퇴원 후 서대문구정신건강복지센터 연계 등을 맡는다. 서대문경찰서와 서대문소방서는 위기 상황 시 신속한 현장 출동과 초기 대응 및 이송 지원을 수행한다. 마인드웰병원은 서대문구 전용 공공병상을 확보하고 24시간 정신건강의학과 전문의 우선 진료를 시행한다.이성헌 구청장은 “앞으로도 구민들께서 안심하고 생활하실 수 있도록 더욱 촘촘하고 따뜻한 안전 울타리를 만들어 가겠다”고 밝혔다.서유미 기자