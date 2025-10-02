‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 특별조정교부금 40억원 확보… 현장속愛서, 주민곁愛서 더 살기 좋은 강동 만든다

주차난 해소와 녹지 재정비, 동명근린공원 지하주차장 조성에 30억원 지원

학마루·샛마을공원 노후 시설 개선, 안전하고 쾌적한 생활공간으로 10억원 투입



박춘선 서울시의원



곳곳의 균열로 보수가 시급했던 학마루공원 산책로

‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원(강동3, 국민의힘, 환경수자원위원회 부위원장)이 강동구의 오랜 숙원사업 해결을 위한 하반기 특별조정교부금 40억 원이 확정·교부되었다는 반가운 소식을 전했다.이번 교부금은 동명근린공원 지하주차장 및 상부 공원 재조성 사업(30억원)과 학마루·샛마을공원 시설개선 사업(10억원)에 쓰일 예정으로, 주민 생활환경 개선에 큰 전환점이 될 것으로 기대된다. 이번 성과는 무엇보다 ‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원이 주민들의 목소리를 담아내기 위해 발로 뛴 결과다.먼저, 동명근린공원 지하주차장 및 공원 재조성 사업(30억원)이 강동구 고덕동 229번지 일대에 추진된다. 이 사업은 부지 9만 5000여㎡ 규모의 동명근린공원 지하에 7200㎡ 규모의 공영주차장을 조성하고, 상부에는 공원을 재정비하는 대규모 프로젝트다. 그동안 주차 공간 부족으로 불편을 겪던 주민들의 주차난을 해소함과 동시에, 공원 상부를 쾌적하게 재조성하여 누구나 편안하게 즐길 수 있는 녹지공간으로 탈바꿈시키는 것이 핵심이다. 지난 2014년 착공 이후 장기간 지연되었던 이 사업은, 박 의원이 끈질긴 노력을 통해 지역주민의 편익증진을 위한 예산 확보에 힘을 쏟으며 마침내 속도를 낼 수 있게 됐다.또한 근린공원 시설개선 사업(10억원)이 학마루공원(고덕2동)과 샛마을공원(명일1동) 두 곳에서 진행된다. 노후화된 시설물 철거와 정비, 녹지대 조성 등이 추진되며, 2025년 8월부터 12월까지 공사가 진행될 예정이다. 이 사업을 통해 보도부분이 깨지고 파손되어 안전 문제로 불편을 겪던 주민들에게 쾌적하고 안전한 휴식공간을 제공하고 공원의 녹지공간이 한층 더 개선할 것으로 기대된다. 특히 두 공원은 어린이와 노년층 등 다양한 연령대 주민들이 즐겨 애용하는 걷기활성화 공간인 만큼, 시설개선 효과가 주민들의 일상 속에서 직접 체감될 전망이다.박 의원은 “이번 특별조정교부금은 단순한 재정 지원이 아니라, 주민들소리를 듣고 행동으로 담아낸 결과”라며 “앞으로도 강동 곳곳을 발로 뛰며 주민곁愛서, 현장속愛서 건강한 생활정치를 이어가겠다”고 밝혔다. 이어 “강동엄마라는 이름처럼 든든한 이웃, 믿을 수 있는 조력자로서 주민의 삶을 더욱 편리하고 행복하게 만들겠다”고 덧붙였다.그간 지역 현안 해결에 앞장서 온 박 의원은 주차난 해소, 생활환경 개선, 안전한 녹지 확보 등 주민 체감도가 높은 사업들을 위해 누구보다 발로 뛰며 예산을 확보해 왔다. 이번 특별조정교부금 교부는 강동의 생활 인프라 확충과 녹지 환경 개선에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.온라인뉴스팀