서울Pn

검색

서울시, 매출 떨어진 소상공인 ‘공유재산’ 임대료

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

셜록현준·아영이네 행복주택…서울 인플루언서 어워즈

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

AI 역량 키우는 서초… 함께 동화 만들어요

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구, 15일 자율주행버스 운행 개시…“누구나

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김성준 서울시의원, 금천구 특별조정교부금 18억 5000만 원 확보

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

집중호우 대비 하수시설 준설·방음벽 교체로 안전과 생활환경 개선


  •
김성준 서울시의원


서울시의회 교통위원회 부위원장 김성준 의원(금천구 제1선거구, 더불어민주당)이 금천구 주민들의 생활 안전과 주거환경 개선을 위해 총 18억 5000만원 규모의 특별조정교부금을 확보했다.

이번에 확보된 예산은 집중호우에 대비한 하수시설 정비와 주거지역 생활환경 개선을 위한 방음벽 교체에 투입된다. 주요 사업은 ▲집중호우 대비 중점관리 구역 하수시설 준설 15억 원 ▲한신아파트 앞 방음벽 교체공사 3억5천만 원이다.

김 의원은 “집중호우 피해가 반복되는 지역의 하수시설을 정비해 침수 위험을 줄이고 주민 안전을 확보할 것”이라며 “이번 준설 사업은 기후 변화로 인한 집중호우에도 선제적으로 대응할 수 있는 기반을 마련하는 의미가 크다”고 강조했다.

또한 “한신아파트 앞 방음벽 교체공사는 교통 소음을 줄이고 주민의 쾌적한 생활환경을 보장하는 필수 사업”이라며 “특히 노후화된 방음벽을 안전성이 강화된 자재로 교체해 생활 불편 해소와 안전 확보라는 두 가지 효과를 동시에 얻을 것”이라고 밝혔다.

끝으로 김 의원은 “이번 특별조정교부금 확보는 금천구의 안전과 생활환경을 개선하는 실질적인 투자”라며 “앞으로도 현장 목소리를 반영해 주민들이 체감할 수 있는 예산 확보와 정책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울, 규제 풀어 민간임대주택 활성화

오피스텔 접도조건 대폭 완화 민간사업자 금융 지원도 강화

세계 청년 150명, 은평서 미래 꿈꾼다

27~29일 IFWY 파이널 컨퍼런스

광진구, 버스정류소 20곳 이름 더 명확해졌다

‘이산가족 새 고향’ 영등포가 품은 70년[현장 행

첫 위문 행사 연 최호권 구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr