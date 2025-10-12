北, 또 황강댐 무단 방류…임진강 행락객·주민 대피령



경기 파주시 임진강 철교 일대. 연합뉴스

북한이 임진강 상류 황강댐 물을 방류한 징후가 포착돼 경기도와 연천군이 주민 대피령을 내렸다.12일 기후에너지환경부 등에 따르면 전날 오후 11시쯤 촬영된 위성영상에서 황감댐 방류 징후가 포착됐다.12일 0시 기준 연천군 임진강 비무장지대(DMZ) 남방한계선 부근 필승교 수위가 하천 행락객 대피 기준인 1m를 넘어섰다. 이에 경기도와 연천군은 임진강 인근 행락객과 주민들에게 ‘대피하라’는 재난 문자를 발송했다. 필승교 수위는 꾸준히 상승해 이날 오전 10시 50분에는 1.86ｍ까지 올랐다.필승교 수위가 1m를 넘으면 행락객 대피, 2m는 비홍수기 인명 대피, 7.5m는 접경지역 위기 대응 ‘관심’, 12m는 ‘주의’ 단계가 각각 발령된다.임진강 유역은 약 60%가 북한에 속해 있고 황강댐은 임진강 상류에 위치해 방류시 남한에 직접적인 영향이 미친다. 2009년 9월 북한이 사전 통보 없이 대량의 물을 방류해 임진강 하류 쪽에 캠핑객들과 주민 등 6명이 사망·실종하기도 했다.이후 남북은 ‘황강댐 방류 시 사전 통보한다’고 합의를 했으나 북측은 2013년을 마지막으로 합의를 지키지 않고 있다. 이번 방류 역시 사전 통보는 없었다.강남주 기자