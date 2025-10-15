중랑구, 장기요양기관 종사자 처우개선비 지원…복지 포인트 지급

복지포인트, 연 1회 5만원 지급



지난 7월 열린 ‘우수 장기요양요원 표창 수여식’에 참석한 류경기 서울 중랑구청장. 중랑구 제공

서울 중랑구는 장기요양기관에 근무하는 요양보호사에게 처우개선비를 지급한다고 15일 밝혔다. 요양보호사의 근무여건 개선과 복지 향상을 위해 연 1회 5만원을 복지포인트 형태로 지급한다.지원 대상은 이달 1일 기준 장기요양기관에 재직 중인 요양보호사다. ▲고용보험 가입 ▲직전 6개월 이상 연속 근로 ▲최근 6개월(올해 4~9월) 동안 월평균 100시간 이상 근로 등 세 가지 요건을 모두 충족해야 한다.복지포인트는 식료품, 생필품 등 일상생활에 필요한 물품이나 서비스를 구매할 때 사용할 수 있다. 다만 복권, 유가증권, 유흥비 등 사행성 또는 불건전 항목에는 사용이 제한된다.신청은 오는 17일까지 소속 장기요양기관을 통해 접수하면 되며, 자격 심사 이후 이달 31일까지 지급이 완료된다.류경기 중랑구청장은 “돌봄 종사자의 자긍심을 높이고, 보다 안정적인 근무 환경 조성을 통해 돌봄서비스의 질을 높이는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 어르신에게 지속 가능한 돌봄을 제공할 수 있도록 실효성 있는 정책을 꾸준히 추진하겠다”고 말했다.유규상 기자