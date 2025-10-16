충북, 인구 감소 시군 45개 사업에 8500억 지원

연내 조례 바꿔 관광 투자 땐 보조금

유학생 정규직 채용 5인 이상 기업

내년부터 지원금 최대 300만원으로

충북도는 파격적으로 인구감소지역을 지원한다고 15일 밝혔다. 기존 사업을 확대하거나 신규 사업을 발굴하는 등 2028년까지 총 45개 사업에 8500억원을 투입할 계획이다.도는 연말까지 충북도 관광진흥 조례를 개정해 인구감소지역 관광사업에 투자하면 보조금을 지원해주기로 했다. 내년부터 인구감소지역 내 5인 이상 기업이 유학생을 정규직으로 채용 시 최대 300만원을 지원하는 시책도 추진한다.인구감소지역 중소기업 육성자금은 하반기부터 170억원에서 500억원으로 늘어난다. 우대금리는 0.5%에서 1%로 확대해 2028년까지 950개 기업이 100억원의 이자 절감 혜택을 볼 것으로 전망된다.2027년 시작되는 충북 5단계 지역균형발전 사업 추진 시 투입되는 도비 전입금은 보통세 징수액의 2.4%에서 3%로 늘어난다. 이럴 경우 4단계 대비 300억원이 늘어나 총 1045억원이 인구감소지역에 투입된다. 인구감소지역의 여성·청소년 보건 위생용품 지원 대상을 모든 여성과 청소년으로 확대하는 방안도 추진한다. 15억원이 투입돼 9000여명이 지원받을 것으로 예상된다.기업 지방 투자 촉진 보조금 지원 확대, 의료사각지대 해소를 위한 첨단 이동 진료 서비스 도입, 안전 취약계층 전기설비 교체, 재난안전관리 기금 우선 지원 등도 추진한다. 충북도 관계자는 “이번에 마련한 지원계획은 실질적 인구 유입을 위한 충북의 강한 의지를 보여주는 것”이라고 말했다. 도내 인구감소지역은 11개 시군 가운데 제천, 보은, 옥천, 영동, 괴산, 단양 등 6곳이다.청주 남인우 기자