성동구, 스마트 정책투어 인기…국내외 벤치마킹 116개 기관

전국 최초 스마트쉼터, 스마트흡연부스 등

22년부터 116개 기관, 1207명 벤치마킹



정원오 서울 성동구청장이 성동구를 방문한 태국 지방정부 관계자들에게 스마트 정책 소통 시스템을 설명하고 있는 모습. 성동구 제공

서울 성동구는 스마트정책을 직접 보고 체험할 수 있는 ‘성동형 스마트 정책투어’가 국내외 기관들의 주목을 받으며 활발하게 운영되고 있다고 16일 밝혔다.이 프로그램은 성동구의 스마트 정책을 벤치마킹하려는 국내외 기관과 도시들의 방문이 이어지면서 시작됐다.단순한 시설 견학을 넘어 정책의 기획 배경, 운영 방식, 성과까지 종합적으로 전달해 정책 이해도와 체험 몰입도를 높였다.투어는 매월 셋째 주 수요일에 운영되며 대표 스마트 시설을 중심으로 구성된 ‘기본 코스’와 성수동 관광자원과 연계된 ‘맞춤형 코스’로 병행 운영한다. 기본 코스에서는 스마트쉼터, 스마트흡연부스 등 주요 시설을 관람하며, 시설 담당자의 전문 설명을 들을 수 있다. 맞춤형 코스는 성수동 아틀리에길, 언더스탠드에비뉴, 연무장길 등 지역 명소를 함께 둘러보는 일정으로 꾸려졌다.투어 참여 신청은 성동구청 누리집(홈페이지) ‘신속예약’을 통해 가능하며, 단체 방문의 경우 별도 조율도 가능하다.2022년부터 현재까지 일본·페루·몽골·세르비아 등 해외를 포함한 116개 기관, 1207명이 성동구의 스마트정책을 체험했다. 올해는 6월 태국 지방정부 관계자가 첫 해외 참가자로 참여했으며, 8월에는 대만 타오위안시 관계자들이 방문했다.성동구의 대표적인 스마트 정책은 ▲성동형 스마트쉼터 ▲성동형 스마트 횡단보도 ▲성동형 흡연부스 ▲스마트 빗물받이 ▲스마트 도시통합운영센터 등이 있다.정원오 성동구청장은 “앞으로도 체험 중심의 투어와 실생활에 적용되는 스마트 행정을 통해 포용과 상생의 도시 모델을 널리 확산시키겠다”고 말했다.유규상 기자