시대상 반영한 조례로 정책 지원… 미래 대비하는 마포구의회

시스템 개선해 민원·불편 최소화

쓰레기소각장 신설 반대 팔 걷어

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제9대 후반기 서울 마포구의회는 소통과 협치를 통해 주민들이 실생활에서 겪는 문제를 해결하는 것에 집중하고 있다. 특히 의원들이 각자 관심 분야와 전문성을 갖고 의정활동을 하고 있다. 단순히 집행부를 견제하는 것을 넘어 힘을 합쳐 지역 현안을 해결하고 있다.백남환 마포구의회 의장은 19일 “현재 집행부와 의회가 협력이 잘 된다고 본다”고 말했다. 이어 “견제를 위한 견제가 되어서는 안 된다”면서 “구의회와 집행부 모두 구민을 보좌한다는 점에서는 함께 길을 걷는, 동반자적 위치이다. 둘 다 주민의 뜻에 따라서, 주민의 요구에 따라서 일하는 머슴이기 때문에 결국 협력적 관계 안에서의 견제여야 한다”고 말했다.마포구 후반기 구의회가 가장 신경 쓰고 있는 것은 정책 지원이다. 현 상황에 맞지 않는 조례는 과감히 개정하고 변화하는 시대상을 반영한 조례를 준비해 미래를 대비하겠다는 것이다.마포구의회가 정책 지원에 힘을 쓰는 이유는 주민들의 불편과 민원을 근본적으로 해결하기 위해서다. 전반기 마포구의회는 말 그대로 ‘발에 땀이 나게’ 현장을 뛰어다녔다. 하지만 현장에 직접 나가 실질적인 민원 처리를 하는 것도 중요하지만, 근본적으로 시스템을 바꿔 민원과 불편이 발생하지 않게 하는 것이 더 중요하다고 판단하고 후반기에는 정책 지원에 힘을 쏟기로 했다.마포구의회 관계자는 “형식적인 조례 개정이 아닌 실제 상황에 맞지 않는 조례를 바꾸는데 모든 의원이 관심을 쏟고 있다”면서 “이를 통해 개별적인 민원을 해결하는 것을 넘어 주민들이 생활에 불편을 느끼지 않게 하는 것이 중요하다고 보기 때문”이라고 설명했다.마포구의 큰 이슈 중 하나인 쓰레기소각장 건립에는 지역구에 상관없이 모두 팔을 걷고 있다. 서울시는 현재 소각 용량 부족 문제를 해결하기 위해 하루 1000t 처리 용량의 소각장을 상암동에 신설하는 계획을 마련했다. 하지만 주민 반발로 멈춰진 상태다.마포구의회는 주민들의 의견을 적극 받아들여, 구청과 함께 서울시의 일방적 행정에 대응하고 있다. 이 과정에서 단순히 마포구에 쓰레기소각장을 만드는 것을 반대하는 데 그치지 않고, 주민 건강, 다른 24개 자치구와의 형평성 등을 구체적으로 제시하고 있다. 또 소각장 추가 건립 결정 과정에서 절차를 무시한 채 건립을 밀고 나가는 것에 대해 주민들과 함께 싸우는 모습도 보여줬다.김동현 기자