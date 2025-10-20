광진구, 25일 ‘온누리 가족축제’…세계 가족 문화 한자리

서울Pn

김경호 서울 광진구청장. 광진구 제공


서울 광진구는 오는 25일 광진 숲나루에서 ‘광진 온누리 가족축제’를 개최한다고 밝혔다.

광진구가족센터가 주관하는 축제는 올해로 4회째를 맞는다. 가족 간 사랑과 친밀도를 높이고, 세계 각국의 가족문화를 체험하며 소통하는 장으로 꾸며진다.

행사는 오전 11시부터 오후 4시까지 진행된다. 전통무용과 케이팝댄스 공연으로 축제의 막이 오르며, 개회식은 개회선언과 인사말씀, 기념촬영 순으로 이어진다.

‘세계테마여행’을 주제로 한 체험부스에서는 10개국의 전통놀이, 만들기, 다과, 의상 체험 등 다양한 프로그램이 진행된다. 참가자는 부스 체험 후 도장을 10개 이상 모으면 기념품을 받을 수 있다. 페이스페인팅, 포토존, 풍선놀이틀, 경품추첨 등 부대행사도 풍성하게 마련됐다.

김경호 광진구청장은 “온 가족이 함께 세계 문화를 체험하며 소통할 수 있는 자리를 마련했다”며 “구민 여러분께서도 참여해 진정한 가족의 의미를 되새기고 소중한 추억을 쌓길 바란다”고 말했다.


서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
