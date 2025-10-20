서울시 국감서 與 ‘한강버스 총공세’…吳시장 “정치 목적아냐”



(서울=연합뉴스) 윤동진 기자 = 오세훈 서울시장(가운데)이 20일 서울시청에서 열린 서울시에 대한 국회 국토교통위원회 국정감사에서 위원들의 질의에 답하고 있다. 2025.10.20

20일 국회 국토교통위원회의 서울시 국정감사에서는 서울시가 추진중인 ‘한강버스’에 대한 여당의 공세가 집중됐다.천준호 더불어민주당 의원은 한강버스 시범운항 태스크포스(TF) 운영 당시 발전기 방전에 대한 지적이 있었다며 “정식 운항 허가 전 시범 운영 과정에서 발생한 문제점에 대해 확인도 안 하고 조치도 제대로 하지 않은 채 성급하게 정식 운항을 허가했느냐”고 지적했다.같은 당 이연희 의원도 한강버스 중 전기추진체로 작동하는 일부 선박과 관련해 “배터리가 물에 취약하고 열폭주 위험이 크다”며 “여름 폭염 시기에도 안전한지 시험했나”고 질의했다. 전용기 의원은 한강버스에 계기판 사고 등이 있었다고 지적하며 “졸속으로 추진되니 이런 문제가 생기는 것”이라고 했다.오세훈 서울시장은 “총체적으로 안전상 문제없다고 보고받았다”며 “(한강버스 참여업체) 이크루즈가 선박 운항의 기술적 노하우를 갖고 있어 세부적인 고장 등은 실무자 차원에서 확인할 일”이라고 답했다. 박진영 서울시 미래한강본부장도 “선박에 쓸 수 있는 것 중 가장 안전한 배터리를 썼고 한국해양교통안전공단 등을 통해 여러 차례 기술적으로 안전하다고 확인했다”고 강조했다.이건태 민주당 의원은 “오 시장이 이명박 전 대통령의 청계천 사업처럼 정치적 목적으로 한강르네상스 사업을 하는 것이라는 생각이 든다”고 했다. 이어 서울주택도시개발(SH)공사가 담보 없이 한강버스에 876억원을 대출했다며 “지방공기업법 위반이자 배임 소지가 있다”고 지적했다.오 시장은 한강버스 사업의 취지를 설명하며 사업이 본궤도에 오를 것이라고 강조했다. 그는 “한강 근처에 사시는 분들만이 아니라 서울 시민 전체가 한강을 가까이서 즐기기를 바랐고, 누구나 저렴한 비용으로 한강을 만끽할 기회를 골고루 드릴 필요가 있다고 판단해 한강버스를 추진했다”며 “시장 개인의 정치적 목적으로 추진한 게 아니다”라고 강조했다.안석 기자