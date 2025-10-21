서울미식주간 27일부터 노들섬 등서 열린다

서울Pn

새달 2일 미식어워즈 시상식

‘서울미식주간’이 오는 27일부터 다음달 2일까지 노들섬을 비롯한 서울 전역에서 열린다.

20일 서울시에 따르면 올해는 ‘서울 곳곳에서 펼쳐지는 다채로운 미식 팝업 경험’을 주제로 현장 체험형 프로그램이 진행된다. ‘서울 레스토랑 위크’에 참여하는 파인다이닝이나 지역 맛집 등 130여곳에서 특별 메뉴나 할인 혜택 등을 즐길 수 있다.

오는 28일부터 29일까지 북촌 한옥에서 캘리포니아 관광청과 협업해 ‘맛의 여정’이라는 주제로 식문화 교류 팝업도 열린다. 다음달 1일과 2일 노들섬에서 장·발효 문화에 대한 ‘서울미식마켓’도 진행된다.

다음달 2일엔 노들섬 라이브하우스에서 ‘서울미식 100선’에 선정된 셰프 등과 함께 ‘서울미식어워즈’ 시상식도 열린다.

오는 27일 서울시청에서 열리는 ‘제8차 서울 도시먹거리 국제컨퍼런스’에는 정희원 서울시 건강총괄관, 문정훈 서울대 교수, 츠바키노 토모히로 고베시 경제관광국장 등 국내외 식문화 전문가들이 참여한다.

구종원 시 관광체육국장은 “서울의 미식 팝업이 도시의 일상 속 으로 자연스럽게 스며들며 ‘미식’이 곧서울만의 색다른 라이프 스타일로서 자리 잡는 계기가 되길 바란다”고 말했다.


김주연 기자
2025-10-21 23면
