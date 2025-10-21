중랑 청소년 문화플랫폼 ‘딩가동’… 5년간 20만여명 모여 도란도란

하루 50명 이상 이용… 내년 총 6곳

후원 연계·캐릭터 상품화 등 성공

류경기 구청장 “청소년 공간 확대”



류경기(왼쪽 다섯 번째) 서울 중랑구청장이 지난 7월 열린 ‘딩가동 4번지’ 개소 2주년 숏폼 촬영 행사에서 기념촬영을 하고 있다.

중랑구 제공

서울 중랑구는 청소년 전용 커뮤니티 공간 ‘딩가동’을 통해 청소년의 자율 활동과 문화 향유를 적극 지원하고 있다고 20일 밝혔다. 지역 청소년의 활발한 참여가 이어지면서 2020년 이후 지난달까지 누적 이용자 수가 20만 6000명을 기록했다. 하루에 찾는 청소년만 평균 50명 이상이다.딩가동은 2020년 11월 신내1동 ‘1번지’를 시작으로 면목2동, 묵1동, 망우본동 등으로 확대했다. 내년 2월 중화2동 태릉시장 인근에 ‘6번지’가 마련되면 총 6곳이 된다.새롭게 문을 열 6번지는 연면적 333.27㎡(약 100평) 규모로 딩가동 중 가장 크다. 프로그램실, 회의실, 상담실, 옥상 테라스 등 다양한 기능 공간을 갖춘다. 특히 심리·진로 상담이 가능한 전용 상담실을 갖추고, 장애 청소년도 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 무장애 설계를 반영했다.각 지점은 청소년 운영위원회 주도로 특화 프로그램을 운영한다. 지역 특성을 담은 ▲1호점 ‘탄소중립 캠페인’ ▲2호점 ‘딩가동 발명왕’ ▲3호점 ‘오셀로 보드게임’ ▲4호점 ‘1대1 학업 멘토링’ ▲5호점 ‘타로 상담’ 등이 있다.청소년의 성장 사례도 눈에 띈다. 1번지에서는 생활이 어려운 청소년 4명을 교육청 및 학교와 연계해 후원받을 수 있도록 지원했고, 3번지에서는 은둔형 청소년이 공간을 이용하며 자신만의 캐릭터를 개발해 상품화까지 연결했다. 4번지에서는 자해 위험이 있던 청소년을 상담 기관과 연계해 심리적으로 안정을 되찾도록 도왔다. 구는 앞으로도 청소년의 자율성과 다양성을 존중하는 방식으로 딩가동을 운영한다. 공간별 특성과 수요를 반영한 맞춤형 프로그램도 지속 확대해 나갈 계획이다.류경기 중랑구청장은 “딩가동은 청소년이 스스로 공간을 기획하고 운영하며 자기주도성과 공동체 의식을 키워가는 소중한 기반”이라며 “앞으로도 청소년들이 일상에서 자유롭고 안전하게 머무를 수 있는 공간을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자