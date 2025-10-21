깊어가는 가을… 전국 장미·국화 향기 가득

포항 25~26일 가을장미페스타

다음달 30일까지 속초국화전

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가을꽃이 꽃망울을 터뜨리면서 전국 곳곳에서 올해 막바지 꽃축제가 열린다.경북 포항시는 오는 25~26일 영일대장미원에서 가을의 낭만과 도심 속 자연을 즐길 수 있는 시민 참여형 축제인 ‘2025 포항 가을장미페스타’를 개최한다고 20일 밝혔다.‘바다와 장미의 만남’이라는 포항만의 독특한 매력을 느낄 수 있는 다채로운 프로그램이 펼쳐진다. 축제는 25일 ‘어린이 장미그림 그리기대회’로 시작한다. 초등학생 저학년과 고학년 50명씩 사전 신청을 받아 현장에서 그리기대회를 진행하고, 총 20명의 수상자를 선정한다. 현장에서 장미를 비롯해 나무 묘목을 나눠주고, 장미 풍선 만들기 및 장미해설 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램을 제공한다.울산에서는 24∼26일 태화강 국가정원 일원에서 ‘2025 태화강 국가정원 가을축제’를 개최한다. ‘바람이 머무는, 가을정원’이라는 주제로 열리는 축제에서는 세계적인 정원 디자이너 피트 아우돌프의 자연주의 정원을 만나볼 수 있다. 가족이나 연인이 팀을 구성해 직접 식물을 심는 ‘우리가족 정원 만들기’도 체험할 수 있다.강원 속초시는 이날부터 다음달 30일까지 가을 정취를 느낄 수 있는 ‘2025 속초 국화전’을 연다. 국화와 경관조명이 어우러져 낮에는 꽃으로, 밤에는 빛으로 물드는 가을 속초의 아름다움을 선사한다. 특히 이번 국화전을 위해 지난 5월부터 시 직영 꽃묘장에서 국화 10만본을 직접 생산·관리해 식재했다.신강수 포항시 푸른도시사업단장은 “천만송이 장미도시 포항의 바다 인근 축제장에서 가을장미의 매력을 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자