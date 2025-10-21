서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

해외 신용카드로 버스·지하철 탄다…서울 ‘오픈루프

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 어르신 놀이터 25개 모든 자치구에 조성

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

구로구, 23일 G밸리 해외바이어 초청 수출 상담

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구-세브란스병원, ‘심뇌혈관질환 예방’ 건강

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

깊어가는 가을… 전국 장미·국화 향기 가득

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

포항 25~26일 가을장미페스타
다음달 30일까지 속초국화전

가을꽃이 꽃망울을 터뜨리면서 전국 곳곳에서 올해 막바지 꽃축제가 열린다.

경북 포항시는 오는 25~26일 영일대장미원에서 가을의 낭만과 도심 속 자연을 즐길 수 있는 시민 참여형 축제인 ‘2025 포항 가을장미페스타’를 개최한다고 20일 밝혔다.

‘바다와 장미의 만남’이라는 포항만의 독특한 매력을 느낄 수 있는 다채로운 프로그램이 펼쳐진다. 축제는 25일 ‘어린이 장미그림 그리기대회’로 시작한다. 초등학생 저학년과 고학년 50명씩 사전 신청을 받아 현장에서 그리기대회를 진행하고, 총 20명의 수상자를 선정한다. 현장에서 장미를 비롯해 나무 묘목을 나눠주고, 장미 풍선 만들기 및 장미해설 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램을 제공한다.

울산에서는 24∼26일 태화강 국가정원 일원에서 ‘2025 태화강 국가정원 가을축제’를 개최한다. ‘바람이 머무는, 가을정원’이라는 주제로 열리는 축제에서는 세계적인 정원 디자이너 피트 아우돌프의 자연주의 정원을 만나볼 수 있다. 가족이나 연인이 팀을 구성해 직접 식물을 심는 ‘우리가족 정원 만들기’도 체험할 수 있다.

강원 속초시는 이날부터 다음달 30일까지 가을 정취를 느낄 수 있는 ‘2025 속초 국화전’을 연다. 국화와 경관조명이 어우러져 낮에는 꽃으로, 밤에는 빛으로 물드는 가을 속초의 아름다움을 선사한다. 특히 이번 국화전을 위해 지난 5월부터 시 직영 꽃묘장에서 국화 10만본을 직접 생산·관리해 식재했다.

신강수 포항시 푸른도시사업단장은 “천만송이 장미도시 포항의 바다 인근 축제장에서 가을장미의 매력을 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.


포항 김형엽 기자
2025-10-21 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“정원인 줄”… 성북 민원실 ‘엄지 척’

‘국민행복민원실’ 국무총리 표창

“성동구청장이 직접 ‘토허제’ 안내해요”

정원오 구청장 “실수요자 보호” 전용 번호 통해 신속 행정 약속

중랑 “요양보호사 처우개선비 드립니다”

연 1회 5만원 복지포인트 지급

광진구, 취약가구의 ‘따뜻한 겨울나기’ 난방용품 전

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr