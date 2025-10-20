서울시, 폭설 때 도로 안전 지킬 ‘제설 신기술’ 24일까지 공모

서울Pn

서울 전역에 대설주의보가 발효된 지난해 11월 27일 눈이 쌓인 송파구의 한 인도 옆을 버스가 지나가고 있다. 연합뉴스


서울시가 제설 기능이 뛰어나면서도 환경적으로 안전한 ‘도로 제설 신기술’ 찾기에 나섰다. 지난해 11월 내린 첫눈 적설량이 16.5㎝를 기록하며 117년 만의 11월 최대 강설 기록을 갈아치우는 등 기후변화 문제가 심각하자 대책 마련에 나선 것이다.

시는 겨울철 폭설로부터 안전한 도로 환경을 조성하기 위해 오는 24일까지 제설 분야 신기술을 공개 모집한다고 20일 밝혔다.

도로 제설 분야 신기술을 보유한 기업이라면 누구나 지역 관계없이 참여할 수 있다.

공모 주제는 도로 제설 관련 신기술과 제품이다. 스마트 제설시스템, 무인·자동화 기술, 친환경 제설 기술, 제설장비 및 관리시스템을 포함한 제설 관련 전 분야를 대상으로 한다. 특히 인력 중심으로 이뤄진 기존 제설 방식의 한계를 보완할 수 있는 인공지능(AI)을 활용한 예측·경보 시스템, 자율주행 제설 로봇 등 첨단기술이 주요 관심 대상이다.

시는 다음 달 중 기술설명회를 열고 선정심사위원회의 평가를 거쳐 접수된 기술 중 1차로 3개 내외의 우수 기술을 선정한다. 선정된 기술은 2차로 내달부터 다음해 1월까지 제설 취약 구간을 대상으로 성능을 현장 실증한다. 결과가 우수한 기술은 실증 구간에 우선 적용하고, 기술 효과와 경제성 등을 고려해 도입을 확대할 예정이다.

한병용 시 재난안전실장은 “기후변화로 인한 겨울철 기습 폭설과 도로결빙 등 돌발적인 도로 위험이 빈번해지고 있다. 기술 중심의 제설 대응 체계로의 전환이 필요하다”라며 “도로 안전과 환경을 모두 지킬 수 있는 혁신 기술을 적극적으로 발굴하고 도입해 시민들이 안심할 수 있는 도로 환경을 만들겠다”고 말했다.

임태환 기자
