금천 공군부대 부지 공간혁신 개발… 시민 아이디어 공모전 9개 작품 수상

유성훈 구청장 "G밸리 연계 거점"


유성훈(왼쪽 세 번째) 서울 금천구청장이 공군부대 부지 개발을 위한 ‘공간혁신구역 선도 사업지 시민 아이디어 공모전’ 수상자들과 기념촬영을 하고 있다.
금천구 제공


서울 금천구는 공군부대 부지 개발을 위한 ‘시민 아이디어 공모전’ 수상작을 발표했다고 20일 밝혔다.

금천구 독산동 일대 공군부대 부지가 지난해 7월 ‘공간혁신구역 선도 사업’ 후보지로 선정됐다. 이에 금천구는 해당 부지를 경제·생활 중심지로 재편하기 위한 참신한 아이디어를 발굴하는 공모전을 진행했다.

공모된 22개 작품(개인 8개·팀 14개)을 대상으로 도시계획 전문가 등 심사위원단이 지난달 심사를 진행한 뒤 이번달 수상작을 공개했다. 대상 1개와 최우수상 1개, 우수상 2개, 장려상 5개 등 총 9개 작품이 선정됐다.

대상으로 선정된 ‘금천 혁신 Flex(플렉스)’는 G밸리와 연계해 공군부대 부지를 산업재생 거점으로 조성하는 구상을 담았다. 전시·컨벤션과 문화시설을 복합화하고 입체적 보행 네트워크와 녹지축을 연결한 점도 높은 평가를 받았다.

금천구는 선정된 우수 아이디어는 검토를 거쳐 공간재구조화 계획 수립 용역에 적극 반영할 계획이다. 연내 사업 시행방식을 결정하고 2031년 준공한다는 목표를 세웠다.

유성훈 금천구청장은 “공군부대 부지를 G밸리와 연계한 미래형 도시혁신 거점으로 조성해 서울 서남권의 핵심 지역으로 도약할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
2025-10-21 24면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
