수원특례시-8개 운용사, ‘2차 수원기업새빛펀드’ 업무 협약

이재준 시장, “수원을 넘어 대한민국 경제 발전에 큰 역할할 것”



이재준 수원시장(앞줄 오른쪽 두 번째)과 2차 수원기업새빛펀드 운용사 관계자들이 업무 협약 후 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)

수원특례시 기업의 성장을 이끌 ‘2차 수원기업새빛펀드’가 출시된다.수원특례시는 20일 시청 상황실에서 2차 수원기업새빛펀드를 운용할 8개 사와 업무협약을 체결했다..2차 수원기업새빛펀드 운용사는 창업 초기(일반) 분야 ㈜에스제이투자파트너스, 소재부품장비 분야 ㈜에스브이인베스트먼트, 바이오 분야 비엔에이치인베스트먼트(유), 초격차 분야 ㈜아이비케이벤처투자·에스비아이인베스트먼트㈜, 창업 초기(소형) 분야 ㈜탭엔젤파트너스·㈜경기창조경제혁신센터·㈜벤처스퀘어다.협약에 따라 수원시가 약정 출자금 100억 원을 벤처투자조합에 출자하고, 운용사는 의무투자금액 이상을 수원 기업에 투자한다. 수원 기업 의무 투자 약정액은 265억 원이다.또 ▲우수기업 발굴·투자 연계 ▲피칭(기업설명) 교육, 엑셀러레이팅(스타트업이 빠르게 성장하도록 지원), 밋업(투자자 유치 행사) 등 기업 컨설팅 ▲기업 콘퍼런스, IR(기업가치 홍보), 창업 오디션 등 행사, 우수기업 심사 등을 협력한다.이재준 수원시장은 “1차 수원기업새빛펀드가 성공적으로 안착하면서 투자가 필요한 많은 기업이 혜택을 받았다”며 “수원기업새빛펀드가 수원을 넘어 대한민국 경제가 발전하는 데 큰 역할을 할 것”이라고 밝혔다.이어 “여러분과 함께 수원의 미래를 만들어 가겠다”고 약속했다.수원기업새빛펀드는 기술력은 있지만 자금력이 부족한 중소·벤처·창업기업이 성장할 수 있도록 투자하는 펀드이다. 2023년 11월 출시된 1차 수원기업새빛펀드로 조성된 3149억 원 중 수원 기업 투자액은 315억 4000만 원(총 19개 사)이다.안승순 기자