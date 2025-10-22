동대문구, 생성형 AI 기반 ‘챗봇 서비스’ 운영

서울Pn

서울 동대문구는 지난 20일부터 생성형 인공지능(AI)을 기반으로 한 홈페이지 챗봇 서비스를 본격 운영하기 시작했다고 22일 밝혔다.

AI 챗봇은 구 홈페이지 메인화면 오른쪽 하단의 ‘디디미’ 아이콘을 클릭하면 이용할 수 있다. 복지·청소·세금·교통·문화 등 생활 행정 전반의 정보를 24시간 제공하는 디지털 민원창구로, 주민 누구나 별도의 로그인이나 설치 없이 간편하게 대화형 서비스를 이용할 수 있다.

이번에 도입된 챗봇은 단순한 키워드 검색을 넘어 문맥을 이해하고 자연스러운 대화가 가능한 생성형 AI 모델을 적용했다고 구는 설명했다. 주민이 일상적인 표현으로 질문해도 즉시 답변을 받을 수 있어 기존의 정형화된 민원 응답보다 훨씬 유연하고 친숙한 상담 환경을 제공한다.

이필형 동대문구청장은 “디지털 기술 발전에 맞춰 구민이 체감할 수 있는 스마트 행정서비스를 구현하고자 AI 챗봇을 도입했다”며 “앞으로도 AI를 비롯한 첨단 기술을 행정 전반에 확대 적용해 구민에게 더욱 편리하고 신뢰받는 서비스를 제공하겠다”고 말했다.


안석 기자
